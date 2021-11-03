https://ria.ru/20211103/kaliningrad-1757589826.html
Аэропорту Калининграда могут предоставить седьмую "свободу" воздуха
Аэропорту Калининграда могут предоставить седьмую "свободу" воздуха - РИА Новости, 03.11.2021
Аэропорту Калининграда могут предоставить седьмую "свободу" воздуха
Минтранс России обсудил возможность разрешить иностранным авиакомпаниям летать из Калининграда за рубеж без посадок в своей стране, сообщает ведомство. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:42
2021-11-03T16:42
2021-11-03T16:42
калининградская область
виталий савельев
антон алиханов
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минтранс России обсудил возможность разрешить иностранным авиакомпаниям летать из Калининграда за рубеж без посадок в своей стране, сообщает ведомство.Министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели встречу в режиме видеоконференции."В частности, речь шла о предоставлении аэропорту "Храброво" седьмой степени "свободы" воздуха в целях повышения транспортной доступности области. Седьмая "свобода" воздуха предоставляет право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну", - говорится в сообщении.Говорилось также о реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта, в том числе о строительстве новой рулежной дорожки. Минтранс отмечает, что калининградский аэропорт − один из самых быстрорастущих по пассажирообороту. Предполагается, что в этом году будет обслужено более 3,5 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20210910/reysy-1749449892.html
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калининградская область, виталий савельев, антон алиханов, россия
Аэропорту Калининграда могут предоставить седьмую "свободу" воздуха
Иностранным авиакомпаниям могут разрешить летать из Калининграда без посадок в России