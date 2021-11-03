https://ria.ru/20211103/kabul-1757469559.html

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле - РИА Новости, 03.11.2021

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле

Ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, передает Франс Пресс со ссылкой на ее... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T00:17

2021-11-03T00:17

2021-11-03T00:35

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, передает Франс Пресс со ссылкой на ее заявление.Согласно информации агентства, пять боевиков ИГ* совершили одновременные скоординированные атаки.Ранее очевидец рассказал РИА Новости, что накануне группа террористов проникла в здание госпиталя в афганской столице. Там произошли взрывы, после которых начались столкновения с талибами.Источник уточнил, что в результате атаки погибли 23 человека, пострадали 50.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211102/afganistan-1757401176.html

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в мире, афганистан, москва, кабул, россия