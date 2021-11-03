https://ria.ru/20211103/ispolnitel-1757656192.html
Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн
Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн - РИА Новости, 03.11.2021
Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн
Жоржи Данн, известный исполнитель "летних хитов" на испанском языке, скончался в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета Pais со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:31
2021-11-03T22:31
2021-11-03T23:15
в мире
париж
испания
мадрид (город)
хиты
культура
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_308:0:6738:3617_1920x0_80_0_0_b6a08cde9e73de4cdad2d0bf415ff489.jpg
МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Жоржи Данн, известный исполнитель "летних хитов" на испанском языке, скончался в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета Pais со ссылкой на медицинские источники.Как стало известно, певец умер в больнице во время операции на бедре.Музыкант родился в Париже, его настоящее имя – Жорж Майер Дан. Он закончил парижскую консерваторию по классу кларнета, но позднее увлекся исполнением эстрадных песен.Данн выступал в Испании с середины 1960-х годов. Важную роль в его творчестве играли мотивы русской музыкальной культуры. В 1969 году шлягер "Казачок" (Casatschok) принес певцу международную известность. Еще одна популярная песня "Москва" (Moscú) была исполнена в 1980 году.В Испании Данн прославился как король "летних хитов" - так в музыкальной индустрии называют феномен песен, которые становятся особо популярными в летний период.
https://ria.ru/20211027/braziliya-1756574611.html
париж
испания
мадрид (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_1111:0:5934:3617_1920x0_80_0_0_3f87d2a2ef3f1128b54d9b18f442d9ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, испания, мадрид (город), хиты, музыка
22:31 03.11.2021 (обновлено: 23:15 03.11.2021)
Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн
В Испании на 82-м году жизни умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн