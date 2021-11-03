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Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн

Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн - РИА Новости, 03.11.2021

Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн

Жоржи Данн, известный исполнитель "летних хитов" на испанском языке, скончался в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета Pais со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:31

2021-11-03T22:31

2021-11-03T23:15

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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Жоржи Данн, известный исполнитель "летних хитов" на испанском языке, скончался в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета Pais со ссылкой на медицинские источники.Как стало известно, певец умер в больнице во время операции на бедре.Музыкант родился в Париже, его настоящее имя – Жорж Майер Дан. Он закончил парижскую консерваторию по классу кларнета, но позднее увлекся исполнением эстрадных песен.Данн выступал в Испании с середины 1960-х годов. Важную роль в его творчестве играли мотивы русской музыкальной культуры. В 1969 году шлягер "Казачок" (Casatschok) принес певцу международную известность. Еще одна популярная песня "Москва" (Moscú) была исполнена в 1980 году.В Испании Данн прославился как король "летних хитов" - так в музыкальной индустрии называют феномен песен, которые становятся особо популярными в летний период.

https://ria.ru/20211027/braziliya-1756574611.html

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в мире, париж, испания, мадрид (город), хиты, музыка