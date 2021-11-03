https://ria.ru/20211103/ispaniya-1757368143.html

В Испании запретят оставлять собак в одиночестве

В Испании запретят оставлять собак в одиночестве - РИА Новости, 03.11.2021

В Испании запретят оставлять собак в одиночестве

В Испании хотят запретить оставлять собак одних больше чем на сутки, пишет "Европульс". РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T07:57

2021-11-03T07:57

2021-11-03T07:57

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Испании хотят запретить оставлять собак одних больше чем на сутки, пишет "Европульс".Новый законопроект распространяется и на других домашних животных — например, котов и хорьков. Их можно будет оставить максимум на 72 часа. Также питомцев нельзя бросать в слишком жарких или очень холодных местах — в салоне автомобиля летом или на балконе зимой.Кроме того, перед тем как заводить дома четвероногих, испанцам придется пройти специальные курсы для будущих хозяев.Согласно действующему законодательству Испании, домашние питомцы имеют те же права, что и люди, и наказание за причиненный им вред приравнивается к нанесению ущерба человеку. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2023 году.

https://ria.ru/20211102/polsha-1756879356.html

испания

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2021

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