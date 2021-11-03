https://ria.ru/20211103/iran-1757541752.html
Иран заявил о предотвращении захвата своего танкера американцами
Иран заявил о предотвращении захвата своего танкера американцами - РИА Новости, 03.11.2021
Иран заявил о предотвращении захвата своего танкера американцами
Военно-морские силы Ирана в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:46
2021-11-03T13:46
2021-11-03T13:46
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, передает иранское агентство Tasnim."Своевременными и авторитетными действиями, флот ВМС КСИР предотвратил пиратскую атаку и попытку украсть иранскую нефть Соединенными Штатами… В ходе этой акции Соединенные Штаты захватили танкер, перевозивший иранскую экспортную нефть в водах Оманского моря, перенаправили его на другой танкер и направили его в неизвестном направлении… ВМС КСИР своевременно перехватили этот танкер и направили его в территориальные воды Ирана", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что американская армия преследовала танкер с использованием нескольких вертолетов и кораблей.
https://ria.ru/20211029/sanktsii-1756900316.html
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в мире, сша, иран, оманский залив
Иран заявил о предотвращении захвата своего танкера американцами
ВМС Ирана предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе