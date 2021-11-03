https://ria.ru/20211103/instagram-1757648770.html
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 03.11.2021
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя
Официальная страница правительства Севастополя в соцсети Instagram разблокирована, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:15
2021-11-03T21:15
2021-11-03T21:24
севастополь
instagram
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Официальная страница правительства Севастополя в соцсети Instagram разблокирована, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина.Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков. Причина блокировки - "чрезмерной активностью". В свою очередь Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта."Доступ к официальной странице правительства Севастополя в Instagram восстановлен. Как ни странно, техподдержка Instagram в индивидуальном порядке рассмотрела обращение и восстановила доступ к странице", - сказала РИА Новости Юхина.По ее словам, восстановить доступ удалось благодаря обращениям в службу поддержки и активности подписчиков, которые делились информацией о блокировке аккаунта.
https://ria.ru/20211103/instagram-1757634433.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, instagram, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook
21:15 03.11.2021 (обновлено: 21:24 03.11.2021)
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя
Instagram разблокировал официальную страницу правительства Севастополя