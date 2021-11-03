https://ria.ru/20211103/instagram-1757648770.html

Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя

Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 03.11.2021

Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя

Официальная страница правительства Севастополя в соцсети Instagram разблокирована, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:15

2021-11-03T21:15

2021-11-03T21:24

севастополь

instagram

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Официальная страница правительства Севастополя в соцсети Instagram разблокирована, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина.Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков. Причина блокировки - "чрезмерной активностью". В свою очередь Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта."Доступ к официальной странице правительства Севастополя в Instagram восстановлен. Как ни странно, техподдержка Instagram в индивидуальном порядке рассмотрела обращение и восстановила доступ к странице", - сказала РИА Новости Юхина.По ее словам, восстановить доступ удалось благодаря обращениям в службу поддержки и активности подписчиков, которые делились информацией о блокировке аккаунта.

https://ria.ru/20211103/instagram-1757634433.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, instagram, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook