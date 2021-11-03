https://ria.ru/20211103/instagram-1757634433.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видео в Instagram "Вести Алтай"

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видео в Instagram "Вести Алтай" - РИА Новости, 03.11.2021

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видео в Instagram "Вести Алтай"

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты, в частности, на видео,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:34

2021-11-03T19:34

2021-11-03T19:34

в мире

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

instagram

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты, в частности, на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте "Вести Алтай", сообщили журналистам в ведомстве."Социальная сеть Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложила ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна Российской Федерации, опубликованный в Instagram-аккаунте "Вести Алтай" российского СМИ "Государственный интернет-канал "Россия"", - сообщили в ведомстве."Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор", - добавили там.В письме к компании ведомство отметило, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. "Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20211103/blokirovka-1757540361.html

https://ria.ru/20211025/instagram-1756065143.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, instagram, inc., facebook, россия