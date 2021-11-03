https://ria.ru/20211103/inn-1757576524.html

Правительство упростит процедуру получения ИНН

Правительство упростит процедуру получения ИНН - РИА Новости, 03.11.2021

Правительство упростит процедуру получения ИНН

Правительство на заседании в среду примет поправки в Налоговый кодекс, которые позволят подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:05

2021-11-03T16:05

2021-11-03T16:05

общество

михаил мишустин

налоги

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство на заседании в среду примет поправки в Налоговый кодекс, которые позволят подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - сказал он.По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, налоги, россия