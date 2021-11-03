https://ria.ru/20211103/informbezopasnost-1757635478.html

В МИД заявили о готовности к диалогу с США по информбезопасности

В МИД заявили о готовности к диалогу с США по информбезопасности - РИА Новости, 03.11.2021

В МИД заявили о готовности к диалогу с США по информбезопасности

Москва и Вашингтон показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по вопросам информбезопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:43

2021-11-03T19:43

2021-11-03T20:15

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владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по вопросам информбезопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), в котором заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях."На общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности", - сказал Сыромолотов.По его словам, истинная сила дипломатии, по мнению Москвы, "заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения"."Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере", - отметил он.По его словам, "наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20211102/diplomaty-1757461999.html

https://ria.ru/20211102/ssha-1757436556.html

https://ria.ru/20211103/kiberataki-1757633623.html

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