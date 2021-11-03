https://ria.ru/20211103/igra-1757659035.html

Премьер Молдавии назвала переговоры с "Газпромом" жестокой игрой России

Премьер Молдавии назвала переговоры с "Газпромом" жестокой игрой России - РИА Новости, 03.11.2021

Премьер Молдавии назвала переговоры с "Газпромом" жестокой игрой России

Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:08

2021-11-03T23:08

2021-11-03T23:08

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

россия

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России, заявила премьер страны Наталья Гаврилица."Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", - сказала Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.Гаврилица заявила, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов."Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение затянулось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Цены на газ, согласно контракту, формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой в новом контракте хотела добиться Молдавия, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром". По оценке компании, долги за газ с учетом просрочки достигли 709 миллионов долларов.В итоге "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Цена поставок при этом выросла с 200 долларов за тысячу кубометров до 790 долларов в соответствии рыночным условиям."Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Затем, 22 октября, парламент ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, и республика начала проводить тендеры на газ альтернативных поставщиков. Все это время Молдавия продолжала переговоры с "Газпромом", находясь на грани полного прекращения экспорта газа из России с ноября."Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".

https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия