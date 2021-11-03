https://ria.ru/20211103/grunt-1757470772.html
На набережной в Москве провалился грунт
На набережной в Москве провалился грунт - РИА Новости, 03.11.2021
На набережной в Москве провалился грунт
Грунт провалился на Краснопресненской набережной в Москве на 1,2 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T00:41
2021-11-03T00:41
2021-11-03T01:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Грунт провалился на Краснопресненской набережной в Москве на 1,2 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как сообщил столичный дептранс, движение на участке Краснопресненской набережной до первого Краснопресненского проезда перекрыто для проведения дорожных работ."Для проведения дорожных работ временно перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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происшествия, москва
00:41 03.11.2021 (обновлено: 01:34 03.11.2021)
На набережной в Москве провалился грунт
На Краснопресненской набережной в Москве провалился грунт