https://ria.ru/20211103/grunt-1757470772.html

На набережной в Москве провалился грунт

На набережной в Москве провалился грунт - РИА Новости, 03.11.2021

На набережной в Москве провалился грунт

Грунт провалился на Краснопресненской набережной в Москве на 1,2 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T00:41

2021-11-03T00:41

2021-11-03T01:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Грунт провалился на Краснопресненской набережной в Москве на 1,2 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как сообщил столичный дептранс, движение на участке Краснопресненской набережной до первого Краснопресненского проезда перекрыто для проведения дорожных работ."Для проведения дорожных работ временно перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20211013/proryv-1754358055.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва