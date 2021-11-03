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В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1
В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 03.11.2021
В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1
Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:24
2021-11-03T21:24
в мире
грипп
европа
дания
птичий грипп h5n8
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ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.Согласно опубликованным материалам, ​1 ноября этого года была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц."Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.Согласно сообщению датских властей, ​​с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. Поэтому 1 ноября власти Дании издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.
https://ria.ru/20211001/vaktsina-1752611252.html
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в мире, грипп, европа, дания, птичий грипп h5n8
21:24 03.11.2021
 
В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.
Согласно опубликованным материалам, ​1 ноября этого года была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц.
"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.
Согласно сообщению датских властей, ​​с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. Поэтому 1 ноября власти Дании издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.
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В миреГриппЕвропаДанияптичий грипп H5N8
 
 
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