https://ria.ru/20211103/gripp-1757650579.html

В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 03.11.2021

В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается на... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:24

2021-11-03T21:24

2021-11-03T21:24

в мире

грипп

европа

дания

птичий грипп h5n8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346008_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_acffb200338703fe01b755cb698c6136.jpg

ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.Согласно опубликованным материалам, ​1 ноября этого года была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц."Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.Согласно сообщению датских властей, ​​с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. Поэтому 1 ноября власти Дании издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.

https://ria.ru/20211001/vaktsina-1752611252.html

европа

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грипп, европа, дания, птичий грипп h5n8