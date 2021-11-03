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Религия
https://ria.ru/20211103/gospital-1757620733.html
Патриарха Варфоломея снова госпитализируют
Патриарха Варфоломея снова госпитализируют - РИА Новости, 03.11.2021
Патриарха Варфоломея снова госпитализируют
Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:34
2021-11-03T18:34
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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента, сообщила греческая православная архиепископия Америки.Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.Архиепископия во вторник вечером сообщила, что по мере приближения завершения апостольского визита в Соединенные Штаты и подготовки к возвращению в Фанар, патриарх Варфоломей прошел медицинское обследование в больнице на Маунт-Синай в Манхэттене. Отмечалось, что "результаты обследования очень удовлетворительны", и патриарх 3 ноября сможет вылететь частным самолетом в Куин-Сити.Теперь архиепископия уведомила, что требуется новое обследование."По результатам осмотра в больнице Маунт-Синай в Манхэттене, а также консультаций с врачами, вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента", - говорится в пресс-релизе.Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха.
https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html
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сша, манхэттен, джо байден, университет джорджа вашингтона
18:34 03.11.2021
 

Патриарха Варфоломея снова госпитализируют

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента, сообщила греческая православная архиепископия Америки.
Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:34Религия
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ
Архиепископия во вторник вечером сообщила, что по мере приближения завершения апостольского визита в Соединенные Штаты и подготовки к возвращению в Фанар, патриарх Варфоломей прошел медицинское обследование в больнице на Маунт-Синай в Манхэттене. Отмечалось, что "результаты обследования очень удовлетворительны", и патриарх 3 ноября сможет вылететь частным самолетом в Куин-Сити.
Теперь архиепископия уведомила, что требуется новое обследование.
"По результатам осмотра в больнице Маунт-Синай в Манхэттене, а также консультаций с врачами, вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента", - говорится в пресс-релизе.
Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Религия
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