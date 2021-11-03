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Патриарха Варфоломея снова госпитализируют

Патриарха Варфоломея снова госпитализируют - РИА Новости, 03.11.2021

Патриарха Варфоломея снова госпитализируют

Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:34

2021-11-03T18:34

2021-11-03T18:34

религия

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джо байден

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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента, сообщила греческая православная архиепископия Америки.Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.Архиепископия во вторник вечером сообщила, что по мере приближения завершения апостольского визита в Соединенные Штаты и подготовки к возвращению в Фанар, патриарх Варфоломей прошел медицинское обследование в больнице на Маунт-Синай в Манхэттене. Отмечалось, что "результаты обследования очень удовлетворительны", и патриарх 3 ноября сможет вылететь частным самолетом в Куин-Сити.Теперь архиепископия уведомила, что требуется новое обследование."По результатам осмотра в больнице Маунт-Синай в Манхэттене, а также консультаций с врачами, вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента", - говорится в пресс-релизе.Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха.

https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html

https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html

сша

манхэттен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, манхэттен, джо байден, университет джорджа вашингтона