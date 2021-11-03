Патриарха Варфоломея снова госпитализируют
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента, сообщила греческая православная архиепископия Америки.
Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.
Архиепископия во вторник вечером сообщила, что по мере приближения завершения апостольского визита в Соединенные Штаты и подготовки к возвращению в Фанар, патриарх Варфоломей прошел медицинское обследование в больнице на Маунт-Синай в Манхэттене. Отмечалось, что "результаты обследования очень удовлетворительны", и патриарх 3 ноября сможет вылететь частным самолетом в Куин-Сити.
Теперь архиепископия уведомила, что требуется новое обследование.
"По результатам осмотра в больнице Маунт-Синай в Манхэттене, а также консультаций с врачами, вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента", - говорится в пресс-релизе.
Варфоломею 81 год. В последнее время появлялись неофициальные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем патриарха.