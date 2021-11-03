https://ria.ru/20211103/gorenie-1757575108.html
Спасатели ликвидировали горение на месте падения Ан-12 под Иркутском
Спасатели ликвидировали горение на месте падения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Спасатели ликвидировали горение на месте падения Ан-12 под Иркутском
Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на месте падения самолета Ан-12 в Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:02
2021-11-03T16:02
2021-11-03T16:10
иркутск
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на месте падения самолета Ан-12 в Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.51 мск открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что летевший из Якутска с грузом продуктов самолет Ан-12 пропал с радаров в среду на пути к Иркутску. На борту находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета под Иркутском, воздушное судно горело.
https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html
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иркутск, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12
16:02 03.11.2021 (обновлено: 16:10 03.11.2021)
Спасатели ликвидировали горение на месте падения Ан-12 под Иркутском
Спасатели ликвидировали открытое горение на месте падения Ан-12 под Иркутском