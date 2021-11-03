https://ria.ru/20211103/glazgo-1757601044.html

Россия и США "сверили часы" перед саммитом в Глазго

Россия и США "сверили часы" перед саммитом в Глазго - РИА Новости, 03.11.2021

Россия и США "сверили часы" перед саммитом в Глазго

Россия и США "сверили часы" перед 26-й сессией конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:25

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руслан эдельгериев

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ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости, Ксения Алейникова. Россия и США "сверили часы" перед 26-й сессией конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.По его словам рабочих контактов на полях конференции пока не было, так как после двухдневного саммита лидеров в среду проходит только первый рабочий день конференции."Непосредственно перед вылетом сюда я с (спецпредставителем президента США по климату Джоном) Керри разговаривал по телефону. Мы, безусловно, сверили часы", - сказал Эдельгириев."Он нас призывал вступить в инициативу США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году. Я ему откровенно сказал, что у нас сейчас идут расчеты и мы не можем сейчас сходу присоединяться к тем или иным инициативам, не проведя свои внутренние расчеты. Тем более, учитывая, что у нас буквально несколько дней назад принята низкоуглеродная стратегия и объявлена цель углеродной нейтральности к 2060 году. Понятно, что и в стратегию, и в эту цель включена тема выбросов метана, а если мы будем вступать сейчас в какие-то новые инициативы, то для нас это дополнительные обязательства, и мы, не просчитав, не можем под ними подписываться. Я это объяснил ему, он прекрасно все понял и в своем выступлении сказал "мы ждем от России ответа", критики не было", - отметил спецпредставитель президента России по климату.США, ЕС и еще более 100 стран поддержали на полях климатической конференции в Глазго глобальную инициативу по сокращению выбросов метана в атмосферу (Global Methane Pleadge).Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211102/dzhonson-1757456357.html

сша

глазго (город)

россия

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в мире, сша, оон, глазго (город), россия, руслан эдельгериев