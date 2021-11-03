https://ria.ru/20211103/gibdd-1757529830.html
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей - РИА Новости, 03.11.2021
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, во время нерабочих дней. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:57
2021-11-03T12:57
2021-11-03T13:36
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ГИБДД анонсировала массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, во время нерабочих дней."Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения", — говорится в сообщении пресс-центра МВД.В ведомстве особо предостерегли, что "никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время". Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.В ГИБДД также напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки следует осуществлять только при крайней необходимости.Как подчеркивается в сообщении, с начала года прошло около 40 тысяч массовых проверок, на которых поймали более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.За управление автомобилем в нетрезвом виде могут лишить прав на срок до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей, за повторное нарушение можно получить уголовную статью.
https://ria.ru/20211103/dtp-1757531777.html
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
12:57 03.11.2021 (обновлено: 13:36 03.11.2021)
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей
ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники