https://ria.ru/20211103/germaniya-1757546578.html

Минздрав Германии заявил, что страна переживает "пандемию непривитых"

Минздрав Германии заявил, что страна переживает "пандемию непривитых" - РИА Новости, 03.11.2021

Минздрав Германии заявил, что страна переживает "пандемию непривитых"

Пандемия в Германии не закончена, страна переживает четвертую волну, которая в наибольшей степени затрагивает непривитых жителей страны, заявил и.о. министра... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:05

2021-11-03T14:05

2021-11-03T14:05

в мире

германия

йенс шпан

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Пандемия в Германии не закончена, страна переживает четвертую волну, которая в наибольшей степени затрагивает непривитых жителей страны, заявил и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан"Пандемия не только все еще продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь. Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но так же и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - заявил он на пресс-конференции в среду.Министр отметил, что в регионах с низким уровнем вакцинации особенно отмечается высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии. По его словам, власти видят три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер, как ношение масок в определенных местах и соблюдение дистанции, тестирование посетителей домов престарелых, а также "много-много бустерных прививок".Шпан ранее инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации. В этой связи он выразил сожаление, что это было воспринято обществом как преодоление пандемии."То, что мои заявления были неверно понятны, значит, что я выражался недостаточно четко. Говорю это самокритично. Потому это не так - пандемия совсем не закончилась", - заявил Шпан.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/neprivitye-1757488425.html

германия

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в мире, германия, йенс шпан