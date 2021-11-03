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Наука
https://ria.ru/20211103/geny-1757608439.html
Найдены гены, защищающие от деменции
Найдены гены, защищающие от деменции - РИА Новости, 03.11.2021
Найдены гены, защищающие от деменции
Американские ученые обнаружили связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, что для усиления... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:00
2021-11-03T21:00
наука
сша
массачусетский технологический институт
здоровье
биология
болезнь альцгеймера
генетика
деменция
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, что для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную активность. Это объясняет тот факт, что люди интересующиеся, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, меньше подвержены деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.С возрастом у многих людей становится хуже память, снижаются познавательные способности, а в крайних случаях развивается болезнь Альцгеймера или другие виды деменции. Но отдельные люди сохраняют нормальные когнитивные функции до глубокой старости.Чтобы понять механизмы этой когнитивной устойчивости, ученые из Массачусетского технологического института (MIT) сначала провели эксперименты на мышах. Результаты показали, что у мышей, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с грызунами, содержащимися в стандартных условиях, наблюдались эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью группы генов MEF2.Сначала считали, что фактор транскрипции MEF2 необходим для развития сердечной мышцы, но позже обнаружили, что он играет важную роль в функции нейронов и развитии нервной системы.Проанализировав наборы генетических данных, включающих более 900 человек, авторы установили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью, а гены, регулируемые фактором MEF2, контролируют генетическую программу в мозге, которая способствует сопротивлению когнитивным нарушениям. Многие из этих генов кодируют ионные каналы, контролирующие возбудимость нейронов.Ученые предполагают, что воздействие на MEF2 с целью его усиления может защитить от возрастной деменции. При этом его естественная активация коррелирует с уровнем образования человека и временем, которое он потратил в своей жизни на интеллектуальную деятельность."Становится очевидным, что существуют факторы устойчивости, которые могут защитить когнитивные функции мозга, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ли-Хуэй Цая (Li-Huei Tsai), директора Института обучения и памяти Пикауэра MIT. — Понимание этого механизма устойчивости может быть полезным, когда мы думаем о терапевтических вмешательствах или предотвращении когнитивного снижения и деменции, связанной с нейродегенерацией".Затем исследователи выяснили, может ли MEF2 предотвратить развитие деменции при наличии предрасположенности к ней. Для этого они взяли мышей, с повышенной экспрессией тау-белка, образующего сгустки в мозге, что является одной из причин деменции. Оказалось, что при сверхэкспрессии MEF2 в молодом возрасте в старости у них не было обычных когнитивных нарушений, вызываемых тау-белком.Полученные данные предполагают, что усиление активности MEF2 может защитить от деменции, однако, поскольку MEF2 также влияет на другие типы клеток и клеточные процессы, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что его активация не будет иметь неблагоприятных побочных эффектов, говорят исследователи.
https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html
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сша, массачусетский технологический институт, здоровье, биология, болезнь альцгеймера, генетика, деменция
21:00 03.11.2021
 

Найдены гены, защищающие от деменции

© Фото : American Heart AssociationДоктор рассматривает изображение мозга крупным планом
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : American Heart Association
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, что для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную активность. Это объясняет тот факт, что люди интересующиеся, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, меньше подвержены деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
С возрастом у многих людей становится хуже память, снижаются познавательные способности, а в крайних случаях развивается болезнь Альцгеймера или другие виды деменции. Но отдельные люди сохраняют нормальные когнитивные функции до глубокой старости.
Чтобы понять механизмы этой когнитивной устойчивости, ученые из Массачусетского технологического института (MIT) сначала провели эксперименты на мышах. Результаты показали, что у мышей, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с грызунами, содержащимися в стандартных условиях, наблюдались эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью группы генов MEF2.
Сначала считали, что фактор транскрипции MEF2 необходим для развития сердечной мышцы, но позже обнаружили, что он играет важную роль в функции нейронов и развитии нервной системы.
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Проанализировав наборы генетических данных, включающих более 900 человек, авторы установили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью, а гены, регулируемые фактором MEF2, контролируют генетическую программу в мозге, которая способствует сопротивлению когнитивным нарушениям. Многие из этих генов кодируют ионные каналы, контролирующие возбудимость нейронов.
Ученые предполагают, что воздействие на MEF2 с целью его усиления может защитить от возрастной деменции. При этом его естественная активация коррелирует с уровнем образования человека и временем, которое он потратил в своей жизни на интеллектуальную деятельность.
"Становится очевидным, что существуют факторы устойчивости, которые могут защитить когнитивные функции мозга, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ли-Хуэй Цая (Li-Huei Tsai), директора Института обучения и памяти Пикауэра MIT. — Понимание этого механизма устойчивости может быть полезным, когда мы думаем о терапевтических вмешательствах или предотвращении когнитивного снижения и деменции, связанной с нейродегенерацией".
Затем исследователи выяснили, может ли MEF2 предотвратить развитие деменции при наличии предрасположенности к ней. Для этого они взяли мышей, с повышенной экспрессией тау-белка, образующего сгустки в мозге, что является одной из причин деменции. Оказалось, что при сверхэкспрессии MEF2 в молодом возрасте в старости у них не было обычных когнитивных нарушений, вызываемых тау-белком.
Полученные данные предполагают, что усиление активности MEF2 может защитить от деменции, однако, поскольку MEF2 также влияет на другие типы клеток и клеточные процессы, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что его активация не будет иметь неблагоприятных побочных эффектов, говорят исследователи.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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НаукаСШАМассачусетский технологический институтЗдоровьебиологияболезнь АльцгеймерагенетикаДеменция
 
 
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