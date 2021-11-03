https://ria.ru/20211103/gazprom-1757641448.html

"Газпром" объяснил, почему не заинтересован в высоких ценах на газ в Европе

"Газпром" объяснил, почему не заинтересован в высоких ценах на газ в Европе - РИА Новости, 03.11.2021

"Газпром" объяснил, почему не заинтересован в высоких ценах на газ в Европе

Сильное подорожание газа в Европе приводит к деградации спроса, заявила зампред правления "Газпрома" и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:18

2021-11-03T20:18

2021-11-03T22:47

экономика

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цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сильное подорожание газа в Европе приводит к деградации спроса, заявила зампред правления "Газпрома" и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.Зампред правления подчеркнула, что "Газпром" хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым — чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес."Напомню, что в прошлом году, когда цены были очень низкими из-за слабого спроса и обширного предложения, "Газпром" обвиняли в том, что он не сокращает поставки в Европу. Теперь ситуация изменилась на 180 градусов. Соответственно, также повернулись и обвинения против "Газпрома" со стороны тех же политиков, СМИ и даже экспертов", — указала она.При этом, отметила Бурмистрова, у бизнес-партнеров и клиентов "Газпрома" нет никаких претензий.С начала года собственная добыча газа в ЕС упала на десять миллиардов кубометров, а поставки СПГ на европейский рынок резко сократились, напомнила она. При этом "Газпром" увеличил экспорт газа европейским потребителям более чем на 15 миллиардов кубометров, или 13%. В этом контексте обвинения "Газпрома" в причастности к росту цен на газ кажутся странными, считает зампред правления."С января по середину октября мы добыли на 56,7 миллиарда кубометров больше газа, чем за тот же период прошлого года. Примерно половина этих дополнительных объемов поставлена на внутренний рынок России, часть — в страны СНГ и Китай. Значительные объемы ушли и в Европу", — рассказала она.Так, экспорт в Германию вырос на 30%, в Турцию — более чем вдвое, в Румынию — в четыре раза. При этом, по словам Бурмистровой, этих объемов недостаточно, так как рынок Европы все равно лихорадит. На нем уверенно восстанавливается спрос: за первые три квартала он вырос на 33 миллиарда кубометров или на 9% год к году. Это происходит из-за восстановления экономики и погодного фактора, пояснила она.С предложением все не так однозначно: так, поставки СПГ в Европу упали за тот же период на 13 миллиардов кубометров, или 14,5%. Поставщики перенаправили экспорт на премиальные рынки, в основном в Азию. Например, США с начала года нарастили экспорт газа на 35%, но поставки в Европу остались на уровне 2020 года. То есть все дополнительные объемы СПГ из США ушли не в Европу, а на другие рынки.Потому "Газпром" последовательно отвергает безосновательные претензии, доказывает свою правоту и продолжает "развиваться на основе собственной долгосрочной бизнес-модели", заключила она.Энергокризис в ЕвропеЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Президент России 27 октября поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища — после этого цена на газ в Европе стала снижаться. Однако котировки все равно остаются высокими, в среду стоимость фьючерсов к закрытию торгов подскочила на 17,5%, превысив 950 долларов. Как отмечал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости, цены на газ еще более волатильны, чем на нефть, поэтому предсказать их движение в краткосрочной перспективе невозможно.

https://ria.ru/20211030/energonositeli-1756971377.html

https://ria.ru/20211103/bolgary-1757487450.html

https://ria.ru/20211031/ukraina-1757019160.html

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