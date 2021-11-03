https://ria.ru/20211103/gaz-1757656343.html

"Газпром" не считает газ "уцененным активом"

"Газпром" не считает газ "уцененным активом" - РИА Новости, 03.11.2021

"Газпром" не считает газ "уцененным активом"

"Газпром" не считает газ "уцененным" активом, а потому не стремится скорее добыть и продать как можно больше "голубого топлива", заявила зампред правления... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:32

2021-11-03T22:32

2021-11-03T22:32

экономика

газпром экспорт

газпром

елена бурмистрова

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Газпром" не считает газ "уцененным" активом, а потому не стремится скорее добыть и продать как можно больше "голубого топлива", заявила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame.Она напомнила, что у "Газпрома" крупнейшие в мире запасы газа - около 33 триллионов кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы."Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа", - сказала Бурмистрова."Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров", - добавила она.Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике "Газпрома". По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством "бери или плати", так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением."Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов", - заключила Бурмистрова.

https://ria.ru/20211103/gazprom-1757641448.html

https://ria.ru/20211031/ukraina-1757019160.html

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экономика, газпром экспорт, газпром, елена бурмистрова, россия