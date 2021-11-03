https://ria.ru/20211103/gaz-1757566739.html

Цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.11.2021

Цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду растет более чем на 11% к расчетной цене предыдущего торгового дня и вновь превышает 900 долларов... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:27

2021-11-03T15:27

2021-11-03T16:10

европа

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в мире

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газпром

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду растет более чем на 11% к расчетной цене предыдущего торгового дня и вновь превышает 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 884,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до минимума в 834,2 доллара. Максимум торгов среды составил 908 долларов, а к 15.21 мск фьючерсы торговались на уровне 901,4 доллара, что на 11,2% выше расчетной цены вторника.В последний раз фьючерсы на газ торговались выше 900 долларов 29 октября.Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа".Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 850 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 810,9 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое.Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости отмечал, что цены на газ еще более волатильны, чем на нефть, поэтому предсказать их движение в краткосрочной перспективе невозможно.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени ненадолго подскакивают вверх.

https://ria.ru/20211102/potok-1757306970.html

https://ria.ru/20211102/germaniya-1757348713.html

https://ria.ru/20211103/bolgary-1757487450.html

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европа, экономика, в мире, природный газ, газпром