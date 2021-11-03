https://ria.ru/20211103/gaz-1757474199.html

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию - РИА Новости, 03.11.2021

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе руководства страны, сообщает посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T02:02

2021-11-03T02:02

2021-11-03T02:02

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе руководства страны, сообщает посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook."Газпром" по просьбе руководства Болгарии увеличил поставки газа в эту страну сверх предусмотренного договором объема.Добавляется, что в ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 лева (около 46,55 евро) за МВт/ч, хотя ожидалось повышение до 119,87 лева за МВт/ч (около 61,28 евро). Отмечается, что это примерно вдвое ниже средних цен на газ в Европе.

https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html

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экономика, в мире, природный газ, болгария, европа, москва, газпром, россия