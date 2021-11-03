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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211103/garfield-1757377647.html
Звезда "Стражей галактики" Крис Пратт озвучит Гарфилда в новом мультфильме
Звезда "Стражей галактики" Крис Пратт озвучит Гарфилда в новом мультфильме - РИА Новости, 03.11.2021
Звезда "Стражей галактики" Крис Пратт озвучит Гарфилда в новом мультфильме
Американский актер Крис Пратт озвучит любящего лазанью и ненавидящего понедельники кота Гарфилда в новом мультфильме, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T07:57
2021-11-03T07:57
культура
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский актер Крис Пратт озвучит любящего лазанью и ненавидящего понедельники кота Гарфилда в новом мультфильме, сообщает The Hollywood Reporter. Предстоящий мультфильм будет основан на комиксах Джима Дэвиса, первый выпуск которого состоялся в 1978 году. По информации издания, продюсируют проект Эндрю Косов и Бродерик Джонсон, которые ранее работали над комедийным фильмом "Бешеные скачки" (2005), а сценарий написал номинант на премию "Оскар" Дэвид Рейнольдс ("В поисках Немо", 2003). Режиссером выбрали Марка Диндала, создавшего такие анимационные фильмы, как "Коты не танцуют" (1997), "Похождения императора" (2000), "Цыпленок Цыпа" (2005) и другие. Дата выхода мультфильма пока не объявлена. Ранее историю о ленивом рыжем коте неоднократно экранизировали. В 1988 году на экранах вышел анимационный сериал "Гарфилд и его друзья", который закрыли в 1994-м.В 2004 году состоялась премьера полнометражного игрового фильма "Гарфилд", а спустя два года его сиквела. В англоязычных версиях кота озвучил Билл Мюррей, а в России — Олег Табаков. Крис Пратт, известный зрителям по роли Звездного Лорда в блокбастерах Marvel "Стражи галактики", тоже имеет опыт в дубляже. Его голосом говорят персонажи в мультфильмах "Лего. Фильм" (2014) и "Вперед" (2020). А недавно стало известно, что он озвучит Марио в предстоящем анимационном фильме студии Illumination, основанном на известной видеоигре.
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новости культуры, олег табаков, билл мюррей, the hollywood reporter, россия, кино и сериалы
07:57 03.11.2021
 
Звезда "Стражей галактики" Крис Пратт озвучит Гарфилда в новом мультфильме

Звезда "Стражей галактики" Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello, 20th Century Fox Кот Гарфилд и Крис Пратт
Кот Гарфилд и Крис Пратт - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello, 20th Century Fox
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский актер Крис Пратт озвучит любящего лазанью и ненавидящего понедельники кота Гарфилда в новом мультфильме, сообщает The Hollywood Reporter.
Предстоящий мультфильм будет основан на комиксах Джима Дэвиса, первый выпуск которого состоялся в 1978 году.
По информации издания, продюсируют проект Эндрю Косов и Бродерик Джонсон, которые ранее работали над комедийным фильмом "Бешеные скачки" (2005), а сценарий написал номинант на премию "Оскар" Дэвид Рейнольдс ("В поисках Немо", 2003).
Режиссером выбрали Марка Диндала, создавшего такие анимационные фильмы, как "Коты не танцуют" (1997), "Похождения императора" (2000), "Цыпленок Цыпа" (2005) и другие.
Дата выхода мультфильма пока не объявлена.
Ранее историю о ленивом рыжем коте неоднократно экранизировали. В 1988 году на экранах вышел анимационный сериал "Гарфилд и его друзья", который закрыли в 1994-м.
В 2004 году состоялась премьера полнометражного игрового фильма "Гарфилд", а спустя два года его сиквела. В англоязычных версиях кота озвучил Билл Мюррей, а в России — Олег Табаков.
Крис Пратт, известный зрителям по роли Звездного Лорда в блокбастерах Marvel "Стражи галактики", тоже имеет опыт в дубляже. Его голосом говорят персонажи в мультфильмах "Лего. Фильм" (2014) и "Вперед" (2020).
А недавно стало известно, что он озвучит Марио в предстоящем анимационном фильме студии Illumination, основанном на известной видеоигре.
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