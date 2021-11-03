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Арестованный экс-замглавы ФСИН сообщил, что семья не получает его пенсию
Арестованный экс-замглавы ФСИН сообщил, что семья не получает его пенсию - РИА Новости, 03.11.2021
Арестованный экс-замглавы ФСИН сообщил, что семья не получает его пенсию
Арестованный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко пожаловался правозащитникам на то, что не может распоряжаться своей пенсией в СИЗО, рассказали РИА... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:43
2021-11-03T13:56
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
валерий максименко
криминал
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Арестованный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко пожаловался правозащитникам на то, что не может распоряжаться своей пенсией в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы."Валерий Максименко пожаловался нам на то, что следователь не дал ему добро на оформление доверенности на получение его пенсии родственниками. По словам арестованного, семья у него живет небогато. Поэтому его пенсия, которая составляет 54 тысячи рублей, нужна близким, чтобы покупать Максименко лекарства в СИЗО", - сказали в комиссии.В ОНК Москвы добавили, что, со слов Максименко, пенсию он не получает около года.Максименко в конце ноября прошлого года был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН.По версии следствия, в 2018 году чиновник незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, полагает следствие.В итоге по его вине оказалась не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей, полагает следствие.Кроме того, адвокат Максименко Кадрия Хамзина в июле рассказала РИА Новости, что следствие возбудило в отношении ее клиента второе уголовное дело - о взятке.Максименко работал заместителем директора с 2016 года. Был снят с должности в марте 2020-го, за несколько месяцев до задержания.
https://ria.ru/20211020/kriminal-1755404198.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/fsin-1756165044.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий максименко, криминал
13:43 03.11.2021 (обновлено: 13:56 03.11.2021)
 
Арестованный экс-замглавы ФСИН сообщил, что семья не получает его пенсию

Арестованный экс-замглавы ФСИН пожаловался, что не может распоряжаться пенсией в СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Арестованный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко пожаловался правозащитникам на то, что не может распоряжаться своей пенсией в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
"Валерий Максименко пожаловался нам на то, что следователь не дал ему добро на оформление доверенности на получение его пенсии родственниками. По словам арестованного, семья у него живет небогато. Поэтому его пенсия, которая составляет 54 тысячи рублей, нужна близким, чтобы покупать Максименко лекарства в СИЗО", - сказали в комиссии.
В ОНК Москвы добавили, что, со слов Максименко, пенсию он не получает около года.
Максименко в конце ноября прошлого года был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН.
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По версии следствия, в 2018 году чиновник незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.
При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, полагает следствие.
В итоге по его вине оказалась не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей, полагает следствие.
Кроме того, адвокат Максименко Кадрия Хамзина в июле рассказала РИА Новости, что следствие возбудило в отношении ее клиента второе уголовное дело - о взятке.
Максименко работал заместителем директора с 2016 года. Был снят с должности в марте 2020-го, за несколько месяцев до задержания.
Колония - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Валерий МаксименкоКриминал
 
 
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