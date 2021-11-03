https://ria.ru/20211103/frs-1757654880.html

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 03.11.2021

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:14

2021-11-03T22:14

2021-11-03T22:14

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в тринадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как в марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия коронавируса дважды внепланово снизил ее - до диапазона 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 по декабрь 2015 года.ФРС подтвердила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. При этом регулятор может скорректировать свою политику в зависимости от экономических условий."Комитет (по открытым рынкам - ред.) будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению целей комитета", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211027/bubble-1756357947.html

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экономика, в мире, сша, федеральная резервная система сша