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Американские бомбардировщики потопят российский флот при одном условии
Болгары назвали условие для победы США в войне с Россией - РИА Новости, 03.11.2021
Американские бомбардировщики потопят российский флот при одном условии
Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали публикацию, в которой утверждается, что американские бомбардировщики B-1B Lancer в состоянии потопить... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:00
2021-11-03T18:46
в мире
болгария
сша
ту-160
балтийский флот вмф россии
ввс сша
ту-22
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали публикацию, в которой утверждается, что американские бомбардировщики B-1B Lancer в состоянии потопить российский флот.Пользователи сайта сочли это заявление необоснованным, а некоторые и вовсе высмеяли их."Сказки Шахерезады!" — написал 789."Конечно, потопят — если долетят или хотя бы взлетят", — заявил Моряк."Пусть спросят сербов о невидимом "Стелсе". Только американцы не видели, где он упал, им даже пришлось прислать фотографию", — призвал Лост.Читатель с ником Механик назвал комментарии под такими статьями бессмысленными."Подумайте, если бы у США была хоть малейшая надежда победить в войне с Россией, неужели они бы ее не начали?" — добавил он.С ним согласился Centyrion. Он также понадеялся, что такой военный конфликт останется в области фантастики."Проблема США в том, что их самолеты могут взлететь и наворотить дел, но не факт, что они смогут вернуться и им будет где приземлиться. Через полчаса наступит гробовая тишина", — продолжил он.Пользователь напомнил о ядерном потенциале России, позволяющем нанести ответный удар по Штатам.Некоторые комментаторы попытались высмеять российский флот, однако другие посетители сайта указали на их неправоту."Очень глупо и смешно. Если бы не Россия, на которую можно плевать, вы бы уже давно с голоду окочурились", — заявил Пешо."Излишний оптимизм приводит к язвенной болезни", — написал Братчет.Читатель указал на то, что для уничтожения самолета достаточно одной ракеты, и напомнил, что у России также есть дальняя авиация — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211030/udar-1756971132.html
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в мире, болгария, сша, ту-160, балтийский флот вмф россии, ввс сша, ту-22, россия
16:00 03.11.2021 (обновлено: 18:46 03.11.2021)
 
Болгары назвали условие для победы США в войне с Россией

Читатели болгарской газеты "Факты" назвали условие уничтожения российского флота ВВС США

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАПЛ "Орел"
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали публикацию, в которой утверждается, что американские бомбардировщики B-1B Lancer в состоянии потопить российский флот.
Пользователи сайта сочли это заявление необоснованным, а некоторые и вовсе высмеяли их.
"Сказки Шахерезады!" — написал 789.
"Конечно, потопят — если долетят или хотя бы взлетят", — заявил Моряк.
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"Пусть спросят сербов о невидимом "Стелсе". Только американцы не видели, где он упал, им даже пришлось прислать фотографию", — призвал Лост.
Читатель с ником Механик назвал комментарии под такими статьями бессмысленными.
"Подумайте, если бы у США была хоть малейшая надежда победить в войне с Россией, неужели они бы ее не начали?" — добавил он.
С ним согласился Centyrion. Он также понадеялся, что такой военный конфликт останется в области фантастики.
"Проблема США в том, что их самолеты могут взлететь и наворотить дел, но не факт, что они смогут вернуться и им будет где приземлиться. Через полчаса наступит гробовая тишина", — продолжил он.
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Некоторые комментаторы попытались высмеять российский флот, однако другие посетители сайта указали на их неправоту.
"Очень глупо и смешно. Если бы не Россия, на которую можно плевать, вы бы уже давно с голоду окочурились", — заявил Пешо.
"Излишний оптимизм приводит к язвенной болезни", — написал Братчет.
Читатель указал на то, что для уничтожения самолета достаточно одной ракеты, и напомнил, что у России также есть дальняя авиация — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 17:18
Адмирал ВМС США призвал "остерегаться медведя" после слов Лаврова о НАТО
 
В миреБолгарияСШАТу-160Балтийский флот ВМФ РоссииВВС СШАТу-22Россия
 
 
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