https://ria.ru/20211103/flot-1757574752.html

Американские бомбардировщики потопят российский флот при одном условии

Болгары назвали условие для победы США в войне с Россией - РИА Новости, 03.11.2021

Американские бомбардировщики потопят российский флот при одном условии

Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали публикацию, в которой утверждается, что американские бомбардировщики B-1B Lancer в состоянии потопить... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:00

2021-11-03T16:00

2021-11-03T18:46

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали публикацию, в которой утверждается, что американские бомбардировщики B-1B Lancer в состоянии потопить российский флот.Пользователи сайта сочли это заявление необоснованным, а некоторые и вовсе высмеяли их."Сказки Шахерезады!" — написал 789."Конечно, потопят — если долетят или хотя бы взлетят", — заявил Моряк."Пусть спросят сербов о невидимом "Стелсе". Только американцы не видели, где он упал, им даже пришлось прислать фотографию", — призвал Лост.Читатель с ником Механик назвал комментарии под такими статьями бессмысленными."Подумайте, если бы у США была хоть малейшая надежда победить в войне с Россией, неужели они бы ее не начали?" — добавил он.С ним согласился Centyrion. Он также понадеялся, что такой военный конфликт останется в области фантастики."Проблема США в том, что их самолеты могут взлететь и наворотить дел, но не факт, что они смогут вернуться и им будет где приземлиться. Через полчаса наступит гробовая тишина", — продолжил он.Пользователь напомнил о ядерном потенциале России, позволяющем нанести ответный удар по Штатам.Некоторые комментаторы попытались высмеять российский флот, однако другие посетители сайта указали на их неправоту."Очень глупо и смешно. Если бы не Россия, на которую можно плевать, вы бы уже давно с голоду окочурились", — заявил Пешо."Излишний оптимизм приводит к язвенной болезни", — написал Братчет.Читатель указал на то, что для уничтожения самолета достаточно одной ракеты, и напомнил, что у России также есть дальняя авиация — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211030/udar-1756971132.html

https://ria.ru/20211030/yaderka-1756983015.html

https://ria.ru/20211030/nato-1757017003.html

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в мире, болгария, сша, ту-160, балтийский флот вмф россии, ввс сша, ту-22, россия