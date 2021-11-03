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Стометровый российский флаг развернули на военной базе в Гюмри
Стометровый российский флаг развернули на военной базе в Гюмри - РИА Новости, 03.11.2021
Стометровый российский флаг развернули на военной базе в Гюмри
Стометровый российский флаг развернули на военной базе РФ в Гюмри в честь отмечаемого 4 ноября Дня народного единства, сообщили в Русском доме в Гюмри. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:01
2021-11-03T21:01
в мире
армения
гюмри
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Стометровый российский флаг развернули на военной базе РФ в Гюмри в честь отмечаемого 4 ноября Дня народного единства, сообщили в Русском доме в Гюмри."На дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базе ко Дню народного единства развернули стометровый государственный флаг РФ. При содействии Русского дома в Гюмри к участию в проекте "Мы Едины" присоединились также представители общественного движения "Юнармия" в Армении. Российский триколор был торжественно развернут на плацу рядом с храмом Святой мученицы Александры", - говорится в сообщении на странице Русского дома в Гюмри.Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Армении, и.о. главы Русского дома в Гюмри Антон Берянев заявил о необходимости помнить о великом наследии Российской Федерации. "В День народного единства мы чтим память людей, защитивших в XVII столетии нашу страну от иностранных захватчиков и исполнивших свой гражданский долг, как сегодня исполняете его вы. Мы проводим эту акцию в ознаменование того, как велика и прекрасна наша Родина", - сказал он.В свою очередь руководитель многонационального проекта "Мы Едины" Армен Гюльназаров отметил, что "единство российского народа, его честь и достоинство бережно сохранялось многими поколениями, и каждый гражданин России гордится своей страной, ее территорией, природными богатствами, людьми, многонациональной культурой"."Позвольте поблагодарить вас за безупречную службу и за мир, который вы принесли на Южный Кавказ. Хотелось бы пожелать, чтобы единственными горячими точками в России, Армении, да и во всем мире оставались материнские сердца, которые согревают нас и дарят нам вежливых сыновей и скромных дочерей", - добавил он.
https://ria.ru/20211102/moskva-1757389810.html
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в мире, армения, гюмри, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), юнармия, россия
21:01 03.11.2021
 
Стометровый российский флаг развернули на военной базе в Гюмри

Стометровый флаг России развернули на военной базе в Гюмри в честь Дня народного единства

© Фото : ЮНАРМИЯСтометровый флаг России на территории 102-ой военной базы в Гюмри
Стометровый флаг России на территории 102-ой военной базы в Гюмри - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : ЮНАРМИЯ
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Стометровый российский флаг развернули на военной базе РФ в Гюмри в честь отмечаемого 4 ноября Дня народного единства, сообщили в Русском доме в Гюмри.
"На дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базе ко Дню народного единства развернули стометровый государственный флаг РФ. При содействии Русского дома в Гюмри к участию в проекте "Мы Едины" присоединились также представители общественного движения "Юнармия" в Армении. Российский триколор был торжественно развернут на плацу рядом с храмом Святой мученицы Александры", - говорится в сообщении на странице Русского дома в Гюмри.
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Останкинская башня окрасится в цвета российского флага
Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Армении, и.о. главы Русского дома в Гюмри Антон Берянев заявил о необходимости помнить о великом наследии Российской Федерации. "В День народного единства мы чтим память людей, защитивших в XVII столетии нашу страну от иностранных захватчиков и исполнивших свой гражданский долг, как сегодня исполняете его вы. Мы проводим эту акцию в ознаменование того, как велика и прекрасна наша Родина", - сказал он.
В свою очередь руководитель многонационального проекта "Мы Едины" Армен Гюльназаров отметил, что "единство российского народа, его честь и достоинство бережно сохранялось многими поколениями, и каждый гражданин России гордится своей страной, ее территорией, природными богатствами, людьми, многонациональной культурой".
"Позвольте поблагодарить вас за безупречную службу и за мир, который вы принесли на Южный Кавказ. Хотелось бы пожелать, чтобы единственными горячими точками в России, Армении, да и во всем мире оставались материнские сердца, которые согревают нас и дарят нам вежливых сыновей и скромных дочерей", - добавил он.
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В миреАрменияГюмриФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЮнармияРоссия
 
 
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