Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/facebook-1757660341.html
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple - РИА Новости, 03.11.2021
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple
Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:30
2021-11-03T23:45
технологии
калифорния
марк цукерберг
apple
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450101_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_d1905a799ee310e25121ab14e567bb27.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк Цукерберг."Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше", - объяснил Цукерберг.Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450101_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_da0c914189dcd249ecfc644d73efecae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, калифорния, марк цукерберг, apple, whatsapp inc., facebook
23:30 03.11.2021 (обновлено: 23:45 03.11.2021)
 
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple

Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью ссылок подписки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк Цукерберг.
"Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше", - объяснил Цукерберг.
Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.
В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 22:21
Стало известно, от какой функции откажется Facebook
Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Стенд компании Facebook - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 22:26
СМИ: Facebook делал исключения из правил для политиков и знаменитостей
 
ТехнологииКалифорнияМарк ЦукербергAppleWhatsApp Inc.Facebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
01:22Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
01:16NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
01:16Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Лента новостейМолния
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUSРоссийская компания Positive Technologies прокомментировала санкции СШАNYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологииВодителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф