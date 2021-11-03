https://ria.ru/20211103/facebook-1757660341.html
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple - РИА Новости, 03.11.2021
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple
Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:30
2021-11-03T23:30
2021-11-03T23:45
технологии
калифорния
марк цукерберг
apple
whatsapp inc.
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк Цукерберг."Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше", - объяснил Цукерберг.Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
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технологии, калифорния, марк цукерберг, apple, whatsapp inc., facebook
23:30 03.11.2021 (обновлено: 23:45 03.11.2021)
Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple
Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью ссылок подписки
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Соцсеть Facebook
позволит создателям контента обходить комиссию Apple
с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк Цукерберг
.
"Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше", - объяснил Цукерберг.
Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.
В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.
Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния
). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp
и Instagram.