https://ria.ru/20211103/facebook-1757660341.html

Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple

Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple - РИА Новости, 03.11.2021

Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple

Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:30

2021-11-03T23:30

2021-11-03T23:45

технологии

калифорния

марк цукерберг

apple

whatsapp inc.

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450101_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_d1905a799ee310e25121ab14e567bb27.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов, сообщил глава компании Марк Цукерберг."Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше", - объяснил Цукерберг.Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html

https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, калифорния, марк цукерберг, apple, whatsapp inc., facebook