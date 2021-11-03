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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211103/evraev-1757619063.html
Евраев обещал учитывать на заседаниях правительства комментарии в соцсетях
Евраев обещал учитывать на заседаниях правительства комментарии в соцсетях - РИА Новости, 03.11.2021
Евраев обещал учитывать на заседаниях правительства комментарии в соцсетях
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал рассматривать мнения жителей региона в соцсетях на заседаниях областного правительства. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:28
2021-11-03T18:31
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
михаил евраев
воздушно-космические силы россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал рассматривать мнения жителей региона в соцсетях на заседаниях областного правительства.Как сообщает пресс-служба правительства региона, Михаил Евраев в режиме ВКС пообщался с руководством и сотрудниками Центра управления регионом (ЦУР)."Далеко не всегда люди сообщают о тех или иных проблемах в органы власти. Многие предпочитают обсуждать их в соцсетях, и сегодня в интернете сконцентрировано очень много запросов жителей. Я хочу знать об этих запросах, чтобы можно было вовремя реагировать на них, чтобы диалог между органами власти и жителями региона был живым и, главное, результативным", - цитирует пресс-служба врио губернатора.Сотрудники ЦУРа рассказали врио губернатора о том, что за год с момента открытия центра они обработали порядка 90 тысяч обращений жителей региона в соцсетях. В топ-5 проблем Ярославской области, по данным ЦУР, в последние три месяца входят состояние дорог, работа общественного транспорта, благоустройство, вопросы ЖКХ, эпидобстановка.Глава региона подтвердил, что в целом об этих же проблемах жители региона пишут и ему в Instagram. Евраев открыл там собственный аккаунт 29 сентября, и на него уже подписались почти 7 тысяч пользователей."Когда я почитал комментарии в своем Instagram, я приятно удивился – очень много добрых слов. Все желают побыстрее выздороветь (Евраев накануне сообщил о заболевании коронавирусом – ред.). Я и сам, честно говоря, этого очень хочу. Но при этом очень много вопросов по существу. Как вы уже сказали, о дорогах, общественном транспорте, состоянии системы здравоохранения. И это все не пустые слова, а почва для принятия решений. Возможно, не быстрых, но конкретных", - подчеркнул он.Главе региона продемонстрировали на примере конкретного сообщения, как организована работа с предоставлением ответов гражданам. В свою очередь Михаил Евраев обратил внимание на сообщения о неудовлетворительном состоянии участка дороги на улице Кирпичной в Ярославле рядом с новым детским садом. Он поручил и.о. зампредседателя правительства региона Виктору Неженцу выехать на эту улицу вместе с мэром Ярославля Владимиром Волковым и доложить о возможном решении вопроса. По его словам, очень важно не устраивать "футбол" в работе с обращениями граждан, когда человека перенаправляют из одной инстанции в другую, а давать четкие и честные ответы по конкретным вопросам, волнующим людей. По мнению Евраева, инструменты ЦУРа помогают это делать."Я бы хотел опираться на данные, которые предоставляет ЦУР, в своей ежедневной работе – на заседаниях правительства, во время рабочих совещаний. Это позволит сопоставлять официальные отчеты с реальной картиной "на земле", - сказал врио губернатора. Также он попросил установить ему на рабочий компьютер "тепловую карту", которая содержит информацию обо всех обращениях граждан, публикуемых в соцсетях в адрес органов исполнительной и муниципальной власти.
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общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев, воздушно-космические силы россии
18:28 03.11.2021 (обновлено: 18:31 03.11.2021)
 
Евраев обещал учитывать на заседаниях правительства комментарии в соцсетях

Евраев обещал учитывать на заседаниях правительства комментарии в соцсетях

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал рассматривать мнения жителей региона в соцсетях на заседаниях областного правительства.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Михаил Евраев в режиме ВКС пообщался с руководством и сотрудниками Центра управления регионом (ЦУР).
"Далеко не всегда люди сообщают о тех или иных проблемах в органы власти. Многие предпочитают обсуждать их в соцсетях, и сегодня в интернете сконцентрировано очень много запросов жителей. Я хочу знать об этих запросах, чтобы можно было вовремя реагировать на них, чтобы диалог между органами власти и жителями региона был живым и, главное, результативным", - цитирует пресс-служба врио губернатора.
Сотрудники ЦУРа рассказали врио губернатора о том, что за год с момента открытия центра они обработали порядка 90 тысяч обращений жителей региона в соцсетях. В топ-5 проблем Ярославской области, по данным ЦУР, в последние три месяца входят состояние дорог, работа общественного транспорта, благоустройство, вопросы ЖКХ, эпидобстановка.
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Глава региона подтвердил, что в целом об этих же проблемах жители региона пишут и ему в Instagram. Евраев открыл там собственный аккаунт 29 сентября, и на него уже подписались почти 7 тысяч пользователей.
"Когда я почитал комментарии в своем Instagram, я приятно удивился – очень много добрых слов. Все желают побыстрее выздороветь (Евраев накануне сообщил о заболевании коронавирусом – ред.). Я и сам, честно говоря, этого очень хочу. Но при этом очень много вопросов по существу. Как вы уже сказали, о дорогах, общественном транспорте, состоянии системы здравоохранения. И это все не пустые слова, а почва для принятия решений. Возможно, не быстрых, но конкретных", - подчеркнул он.
Главе региона продемонстрировали на примере конкретного сообщения, как организована работа с предоставлением ответов гражданам. В свою очередь Михаил Евраев обратил внимание на сообщения о неудовлетворительном состоянии участка дороги на улице Кирпичной в Ярославле рядом с новым детским садом. Он поручил и.о. зампредседателя правительства региона Виктору Неженцу выехать на эту улицу вместе с мэром Ярославля Владимиром Волковым и доложить о возможном решении вопроса. По его словам, очень важно не устраивать "футбол" в работе с обращениями граждан, когда человека перенаправляют из одной инстанции в другую, а давать четкие и честные ответы по конкретным вопросам, волнующим людей. По мнению Евраева, инструменты ЦУРа помогают это делать.
"Я бы хотел опираться на данные, которые предоставляет ЦУР, в своей ежедневной работе – на заседаниях правительства, во время рабочих совещаний. Это позволит сопоставлять официальные отчеты с реальной картиной "на земле", - сказал врио губернатора. Также он попросил установить ему на рабочий компьютер "тепловую карту", которая содержит информацию обо всех обращениях граждан, публикуемых в соцсетях в адрес органов исполнительной и муниципальной власти.

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