https://ria.ru/20211103/estoniya-1757521811.html

Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

Эстония вновь обновила антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, заболели 2306 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:25

2021-11-03T12:25

2021-11-03T12:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 ноя - РИА Новости. Эстония вновь обновила антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, заболели 2306 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 октября, когда выявили 2025 новых случаев заражения коронавирусом, отмечает департамент."За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 254 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 2306, или 22,5% от общего количества тестов. По состоянию на утро среды в больницах находятся 610 зараженных COVID-19 пациентов. За сутки от коронавируса скончались 13 человек", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 199 251. За время пандемии коронавирус унес 1563 жизни.

https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html

эстония

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