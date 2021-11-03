https://ria.ru/20211103/estoniya-1757521811.html
Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
Эстония вновь обновила антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, заболели 2306 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:25
2021-11-03T12:25
2021-11-03T12:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 ноя - РИА Новости. Эстония вновь обновила антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, заболели 2306 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 октября, когда выявили 2025 новых случаев заражения коронавирусом, отмечает департамент."За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 254 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 2306, или 22,5% от общего количества тестов. По состоянию на утро среды в больницах находятся 610 зараженных COVID-19 пациентов. За сутки от коронавируса скончались 13 человек", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 199 251. За время пандемии коронавирус унес 1563 жизни.
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в мире, эстония, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:25 03.11.2021 (обновлено: 12:26 03.11.2021)
Эстония обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
В Эстонии за сутки выявили 2306 заболевших COVID-19, обновив антирекорд октября