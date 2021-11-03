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Косачев оценил заявление США о работе над энергобезопасностью Украины
Косачев оценил заявление США о работе над энергобезопасностью Украины - РИА Новости, 03.11.2021
Косачев оценил заявление США о работе над энергобезопасностью Украины
Заявление США о работе над укреплением энергобезопасности Киева сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через соседнюю страну, однако... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:43
2021-11-03T09:43
в мире
киев
сша
константин косачев
совет федерации рф
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заявление США о работе над укреплением энергобезопасности Киева сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через соседнюю страну, однако Украина суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."(Госсекретарь США Энтони) Блинкен заявил (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, что США будут сокращать риски от "Северного потока 2". Госсекретарь США заверил президента Украины, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Киева", - написал сенатор в среду в ФБ.По его словам, можно было бы только порадоваться и за демонстрацию бескорыстной помощи США своим лояльным союзникам, и за потенциальное решение энергетических проблем соседней нам Украины, "если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или, что ещё круче, безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти, или, на крайний случай, свеженапечатанных американских долларов для закупки Киевом этих нефти и газа в третьих странах"."Уверен, и Блинкен, и его начальники поперхнулись бы от такой постановки вопроса - "с какой стати мы должны содержать и кормить эту страну?". Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны - Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней", - подчеркнул Косачев.По мнению политика, заявление Блинкена - на самом деле о том, что "американцы продолжат принуждать нас, Россию, "укреплять энергобезопасность Киева" через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам". "То есть - содержать и кормить Украину за российский счёт", - отметил он.Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом - обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям, написал законодатель. "Что и происходит неизменно и уверенно, во всяком случае до тех пор, пока в этот процесс не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20211103/predatelstvo-1757477264.html
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в мире, киев, сша, константин косачев, совет федерации рф, северный поток — 2, россия
09:43 03.11.2021
 
Косачев оценил заявление США о работе над энергобезопасностью Украины

Сенатор Косачев: США решили заботиться об энергобезопасности Украины за счет России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заявление США о работе над укреплением энергобезопасности Киева сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через соседнюю страну, однако Украина суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"(Госсекретарь США Энтони) Блинкен заявил (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, что США будут сокращать риски от "Северного потока 2". Госсекретарь США заверил президента Украины, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Киева", - написал сенатор в среду в ФБ.
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По его словам, можно было бы только порадоваться и за демонстрацию бескорыстной помощи США своим лояльным союзникам, и за потенциальное решение энергетических проблем соседней нам Украины, "если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или, что ещё круче, безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти, или, на крайний случай, свеженапечатанных американских долларов для закупки Киевом этих нефти и газа в третьих странах".
"Уверен, и Блинкен, и его начальники поперхнулись бы от такой постановки вопроса - "с какой стати мы должны содержать и кормить эту страну?". Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны - Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней", - подчеркнул Косачев.
По мнению политика, заявление Блинкена - на самом деле о том, что "американцы продолжат принуждать нас, Россию, "укреплять энергобезопасность Киева" через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам". "То есть - содержать и кормить Украину за российский счёт", - отметил он.
Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом - обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям, написал законодатель. "Что и происходит неизменно и уверенно, во всяком случае до тех пор, пока в этот процесс не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других", - заключил Косачев.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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В миреКиевСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФСеверный поток — 2Россия
 
 
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