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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html
Зеленое золото. Как промышленная деревня стала образцом заботы об экологии
Зеленое золото. Как промышленная деревня стала образцом заботы об экологии - РИА Новости, 03.11.2021
Зеленое золото. Как промышленная деревня стала образцом заботы об экологии
Любители китайского кино наверняка узнают голубое небо, лазурную воду рек и шелест бамбуковых рощ уезда Аньцзи в провинции Чжэцзян. Здесь когда-то проходили... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:53
2021-11-03T13:53
россия-китай: главное
экология
китай
ханчжоу
си цзиньпин
туризм
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МОСКВА, 3 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Любители китайского кино наверняка узнают голубое небо, лазурную воду рек и шелест бамбуковых рощ уезда Аньцзи в провинции Чжэцзян. Здесь когда-то проходили съемки оскароносного фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Однако, живописные пейзажи не всегда были визитной карточкой этих мест. Ущерб природе, который наносили этим местам грязные производства, чуть было не стал необратимым.От шахт к отелямЮйцунь – одна из типичных для Аньцзи деревенек, здесь добывали известняк, что приносило жителям значительных доход. В середине 1990-х средний годовой доход на душу населения в Юйцунь достигал трех тысяч юаней – почти 450 долларов. По тогдашним меркам весьма неплохо – столько же зарабатывали жители столицы провинции Ханчжоу. Однако, жизнь у местных была далека от счастливой, так как многие страдали от респираторных заболеваний.Грязный воздух и несчастные случаи на производстве заставили местных жителей задуматься об альтернативах. И местные власти поддержали. "Экономический рост не продлится долго, если он будет происходить за счет окружающей среды", - говорил заместитель партийного руководителя деревни Юй Сяопин. Так, в начале XXI века Юйцунь пошла по пути преобразований. Вместо того, чтобы зависеть от добычи ископаемых, деревня сделала ставку на туризм.На пути к экологической цивилизации"Такая трансформация далась нам нелегко", - говорил Юй Сяопин. В 2003 году в Юйцунь закрылись три горнодобывающих завода и одна цементная фабрика, которые давали деревне 95 процентов дохода. Годовой доход деревни упал с трех миллионов юаней до менее, чем 100 тысяч юаней, и многие жители, потерявшие работу в горнодобывающей промышленности, с трудом зарабатывали на жизнь.Местные власти активно взялись за дело: боролись с загрязнением окружающей среды, очищали реки, развивали туризм, строили дороги, отели, создавали новые рабочие места, помогали создавать агроусадьбы для туристов. В 2005 году Юйцунь посетило три тысячи туристов. Скромное, но важное начало, которое показало жителям деревни, что они движутся в правильном направлении.В то же время секретарем Компартии в провинции Чжэцзян был нынешний председатель КНР Си Цзиньпин. Уже тогда он с большим участием относился к экологическим начинаниям народа и сам был одним из первых чиновников, указавших на проблему загрязнения. В 2003 году Си Цзиньпин инициировал программу, в рамках которой в Чжэцзяне выбрали тысячу деревень, где к экономическому развитию начали подходить по-новому, с учетом проблем экологии.В 2005 году тогдашний секретарь Компартии в провинции посетил и Юйцунь. Его впечатлили намерения местных жителей, и Юйцунь стала образцом для тысяч других деревень провинции.Усилия оправдались и вскоре уезд Аньцзи стал первым округом Китая, получившим Свиток почета ООН-Хабитат – престижную премию за достижения в области сохранения природы.Новое будущееВ марте 2020 года Си Цзиньпин повторно посетил Юйцунь. "Ваши достижения доказывают, что наш путь верен. Теперь мы более уверены в этом пути, пути устойчивого развития. Экономическое развитие не может быть достигнуто за счет разрушения окружающей среды. Экологическая среда сама по себе является важной частью экономики", - сказал он.Сегодня туризм приносит сельчанам солидную прибыль. В 2020 году годовой доход на душу населения превышал 50 тысяч юаней (7727 долларов).Более того, в последние годы деревни в уезде Аньцзи все активнее используют потенциал современных технологий в сельском хозяйстве. Например, в деревне Луцзя желающим купить местный белый чай туристам на смартфоне показывают, где его выращивают. Сканирование QR-кода на чайной пачке отправляет покупателя прямиком на плантацию – он видит съемки в реальном времени и может узнать климатический индекс чайной горы. Технологические новинки, такие как датчики почвы, температуры и влажности, которые обеспечивают автоматическое измерение каждые полчаса, помогают фермерам увеличить урожайность.На протяжении пути развития Китая были периоды, когда связь между экономическими успехами и экологией была для многих неочевидна. Однако, с 2012 года понятие экологической цивилизации включено в комплексный план развития Китая. Страна за последние годы добилась значительного прогресса в построении экологической цивилизации, и, как заявляет председатель Си Цзиньпин, будет продолжать идти по этому пути.
https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html
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экология, китай, ханчжоу, си цзиньпин, туризм
13:53 03.11.2021
 

Зеленое золото. Как промышленная деревня стала образцом заботы об экологии

© AFP 2021 / Dan SandovalМужчина на деревянном плоту в бамбуковой роще, провинция Чжэцзян, Китай
Мужчина на деревянном плоту в бамбуковой роще, провинция Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Dan Sandoval
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МОСКВА, 3 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Любители китайского кино наверняка узнают голубое небо, лазурную воду рек и шелест бамбуковых рощ уезда Аньцзи в провинции Чжэцзян. Здесь когда-то проходили съемки оскароносного фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Однако, живописные пейзажи не всегда были визитной карточкой этих мест. Ущерб природе, который наносили этим местам грязные производства, чуть было не стал необратимым.

От шахт к отелям

Юйцунь – одна из типичных для Аньцзи деревенек, здесь добывали известняк, что приносило жителям значительных доход. В середине 1990-х средний годовой доход на душу населения в Юйцунь достигал трех тысяч юаней – почти 450 долларов. По тогдашним меркам весьма неплохо – столько же зарабатывали жители столицы провинции Ханчжоу. Однако, жизнь у местных была далека от счастливой, так как многие страдали от респираторных заболеваний.
"Здесь стояли цементные заводы и шахты, воздух был ужасным, в реках только сточные воды", - вспоминает один из жителей Юйцунь Ху Цзясин. В 1990-х он четыре года проработал на местной цементной фабрике, но затем уехал – его напугал пневмокониоз – необратимое и неизлечимое заболевание легких, которое обнаружили у некоторых его коллег и знакомых. "Я хорошо зарабатывал, но испугался за свое здоровье и сбежал. Не хотел разрушать свое здоровье", - вспоминает он.
Грязный воздух и несчастные случаи на производстве заставили местных жителей задуматься об альтернативах. И местные власти поддержали. "Экономический рост не продлится долго, если он будет происходить за счет окружающей среды", - говорил заместитель партийного руководителя деревни Юй Сяопин. Так, в начале XXI века Юйцунь пошла по пути преобразований. Вместо того, чтобы зависеть от добычи ископаемых, деревня сделала ставку на туризм.
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На пути к экологической цивилизации

"Такая трансформация далась нам нелегко", - говорил Юй Сяопин. В 2003 году в Юйцунь закрылись три горнодобывающих завода и одна цементная фабрика, которые давали деревне 95 процентов дохода. Годовой доход деревни упал с трех миллионов юаней до менее, чем 100 тысяч юаней, и многие жители, потерявшие работу в горнодобывающей промышленности, с трудом зарабатывали на жизнь.
Местные власти активно взялись за дело: боролись с загрязнением окружающей среды, очищали реки, развивали туризм, строили дороги, отели, создавали новые рабочие места, помогали создавать агроусадьбы для туристов. В 2005 году Юйцунь посетило три тысячи туристов. Скромное, но важное начало, которое показало жителям деревни, что они движутся в правильном направлении.
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В то же время секретарем Компартии в провинции Чжэцзян был нынешний председатель КНР Си Цзиньпин. Уже тогда он с большим участием относился к экологическим начинаниям народа и сам был одним из первых чиновников, указавших на проблему загрязнения. В 2003 году Си Цзиньпин инициировал программу, в рамках которой в Чжэцзяне выбрали тысячу деревень, где к экономическому развитию начали подходить по-новому, с учетом проблем экологии.
В 2005 году тогдашний секретарь Компартии в провинции посетил и Юйцунь. Его впечатлили намерения местных жителей, и Юйцунь стала образцом для тысяч других деревень провинции.
Усилия оправдались и вскоре уезд Аньцзи стал первым округом Китая, получившим Свиток почета ООН-Хабитат – престижную премию за достижения в области сохранения природы.

Новое будущее

В марте 2020 года Си Цзиньпин повторно посетил Юйцунь. "Ваши достижения доказывают, что наш путь верен. Теперь мы более уверены в этом пути, пути устойчивого развития. Экономическое развитие не может быть достигнуто за счет разрушения окружающей среды. Экологическая среда сама по себе является важной частью экономики", - сказал он.
Сегодня туризм приносит сельчанам солидную прибыль. В 2020 году годовой доход на душу населения превышал 50 тысяч юаней (7727 долларов).
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Более того, в последние годы деревни в уезде Аньцзи все активнее используют потенциал современных технологий в сельском хозяйстве. Например, в деревне Луцзя желающим купить местный белый чай туристам на смартфоне показывают, где его выращивают. Сканирование QR-кода на чайной пачке отправляет покупателя прямиком на плантацию – он видит съемки в реальном времени и может узнать климатический индекс чайной горы. Технологические новинки, такие как датчики почвы, температуры и влажности, которые обеспечивают автоматическое измерение каждые полчаса, помогают фермерам увеличить урожайность.
На протяжении пути развития Китая были периоды, когда связь между экономическими успехами и экологией была для многих неочевидна. Однако, с 2012 года понятие экологической цивилизации включено в комплексный план развития Китая. Страна за последние годы добилась значительного прогресса в построении экологической цивилизации, и, как заявляет председатель Си Цзиньпин, будет продолжать идти по этому пути.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкологияКитайХанчжоуСи ЦзиньпинТуризм
 
 
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