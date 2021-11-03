Внутри разбившегося Ан-12 находились граждане России, Белоруссии и Украины

В состав экипажа разбившегося Ан-12 могли входить граждане России, Белоруссии и Украины
Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.
Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.
Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.
Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.
Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.
Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.
Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
После крушения самолета завели уголовное дело.
После крушения самолета завели уголовное дело.
Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.
Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.
Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.
Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.
На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.
На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.
Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.
Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.
Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.
Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
После крушения самолета завели уголовное дело.
Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.
Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.
На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.