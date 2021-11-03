https://ria.ru/20211103/ekipazh-1757578896.html

Внутри разбившегося Ан-12 находились граждане России, Белоруссии и Украины

Внутри разбившегося Ан-12 находились граждане России, Белоруссии и Украины - РИА Новости, 03.11.2021

Внутри разбившегося Ан-12 находились граждане России, Белоруссии и Украины

В составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины, передает Telegram-канал агентства... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:12

2021-11-03T16:12

2021-11-03T19:31

украина

белоруссия

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

ан-12

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. В составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины, передает Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь."В авиакомпании "Гродно" подтвердили, что разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежит ей. В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что, предположительно, на борту находились семь человек.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, белоруссия, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, ан-12