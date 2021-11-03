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Стало известно о новом последствии COVID-19 для детей
Медики предупредили о неожиданных последствиях COVID-19 для детей - РИА Новости, 03.11.2021
Стало известно о новом последствии COVID-19 для детей
Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:52
2021-11-03T17:57
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты исследований которых опубликованы в статье на сайте Wiley Online Library.Как отметили авторы работы, связь между коронавирусом и РПП проявляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса, а также времяпрепровождения в социальных сетях.В сумме все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом. Результатом становятся такие заболевания, как нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, неконтролируемое употребление препаратов для набора мышечной массы и так далее.Ученые Центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания (Каталония) отметили, что количество случаев расстройства пищевого поведения увеличилось на 15% в 2020 году среди людей до 30 лет, а состояние пациентов с уже диагностированным РПП во время пандемии ухудшилось. Пиковый возраст для развития нарушений — от 15 до 25 лет, однако расстройства подобного рода могут возникнуть в любой момент жизни.
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наука, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
17:52 03.11.2021 (обновлено: 17:57 03.11.2021)
 
Медики предупредили о неожиданных последствиях COVID-19 для детей

Ученые заявили о риске развития расстройств пищевого поведения у детей из-за COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители в магазине Xiaomi на Тверской улице в Москве
Посетители в магазине Xiaomi на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты исследований которых опубликованы в статье на сайте Wiley Online Library.
Как отметили авторы работы, связь между коронавирусом и РПП проявляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса, а также времяпрепровождения в социальных сетях.
В сумме все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом. Результатом становятся такие заболевания, как нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, неконтролируемое употребление препаратов для набора мышечной массы и так далее.
Ученые Центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания (Каталония) отметили, что количество случаев расстройства пищевого поведения увеличилось на 15% в 2020 году среди людей до 30 лет, а состояние пациентов с уже диагностированным РПП во время пандемии ухудшилось. Пиковый возраст для развития нарушений — от 15 до 25 лет, однако расстройства подобного рода могут возникнуть в любой момент жизни.
Правда тела. Расстройства пищевого поведения - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 12:00Правда тела
"Правда тела". Расстройства пищевого поведенияВсю неделю ограничиваешь себя в еде и сидишь на салатиках, а вечером в воскресенье незаметно для себя съедаешь тазик пельменей и полторта "Прага". А потом ненавидишь себя за "срыв". Расстройства (или нарушения) пищевого поведения — это не только про булимию? Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?
 
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