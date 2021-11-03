https://ria.ru/20211103/eatingdisorder-1757609108.html

Стало известно о новом последствии COVID-19 для детей

Медики предупредили о неожиданных последствиях COVID-19 для детей - РИА Новости, 03.11.2021

Стало известно о новом последствии COVID-19 для детей

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:52

2021-11-03T17:52

2021-11-03T17:57

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты исследований которых опубликованы в статье на сайте Wiley Online Library.Как отметили авторы работы, связь между коронавирусом и РПП проявляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса, а также времяпрепровождения в социальных сетях.В сумме все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом. Результатом становятся такие заболевания, как нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, неконтролируемое употребление препаратов для набора мышечной массы и так далее.Ученые Центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания (Каталония) отметили, что количество случаев расстройства пищевого поведения увеличилось на 15% в 2020 году среди людей до 30 лет, а состояние пациентов с уже диагностированным РПП во время пандемии ухудшилось. Пиковый возраст для развития нарушений — от 15 до 25 лет, однако расстройства подобного рода могут возникнуть в любой момент жизни.

https://ria.ru/20200930/eda-1577891272.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19