https://ria.ru/20211103/dtp-1757570511.html

В ДТП в Приморье погибли двое детей

В ДТП в Приморье погибли двое детей - РИА Новости, 03.11.2021

В ДТП в Приморье погибли двое детей

СК РФ возбудил дело после ДТП в Приморье, где погибли двое детей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:45

2021-11-03T15:45

2021-11-03T15:45

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

советский

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. СК РФ возбудил дело после ДТП в Приморье, где погибли двое детей, сообщается на сайте ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения)", - говорится в сообщении.Управление МВД РФ по региону сообщало, что в селе Ильинка Honda Insight с 17-летним водителем и четырьмя пассажирами (трое из них – несовершеннолетние) въехала в стену жилого дома на улице Советская. По предварительной информации, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В результате аварии двое детей погибли, водитель и два других пассажира получили тяжелые травмы.

https://ria.ru/20211102/dtp-1757444393.html

приморский край

советский

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), советский , россия