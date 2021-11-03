https://ria.ru/20211103/dtp-1757570511.html
В ДТП в Приморье погибли двое детей
В ДТП в Приморье погибли двое детей - РИА Новости, 03.11.2021
В ДТП в Приморье погибли двое детей
СК РФ возбудил дело после ДТП в Приморье, где погибли двое детей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:45
2021-11-03T15:45
2021-11-03T15:45
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
советский
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. СК РФ возбудил дело после ДТП в Приморье, где погибли двое детей, сообщается на сайте ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения)", - говорится в сообщении.Управление МВД РФ по региону сообщало, что в селе Ильинка Honda Insight с 17-летним водителем и четырьмя пассажирами (трое из них – несовершеннолетние) въехала в стену жилого дома на улице Советская. По предварительной информации, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В результате аварии двое детей погибли, водитель и два других пассажира получили тяжелые травмы.
https://ria.ru/20211102/dtp-1757444393.html
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), советский , россия
В ДТП в Приморье погибли двое детей
Следственный комитет возбудил дело после ДТП в Приморье, где погибли двое детей