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В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями
В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 03.11.2021
В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями
Количество ДТП с участием пьяных водителей в России сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым почти на 20%, число погибших в них - более чем на 18%,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:02
2021-11-03T13:02
2021-11-03T13:06
общество
алкоголь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Количество ДТП с участием пьяных водителей в России сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым почти на 20%, число погибших в них - более чем на 18%, сообщает пресс-центр МВД РФ."По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 19,7% (9942) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2554, из них 79 детей), раненых – на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка)", - говорится в сообщении.Уточняется, что число подобных ДТП в России за последние пять лет постепенно снижается, но нетрезвое вождение остается одним из наиболее опасных правонарушений на дорогах.
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общество, алкоголь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, здоровье - общество, россия
13:02 03.11.2021 (обновлено: 13:06 03.11.2021)
В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями
МВД: количество "пьяных ДТП" в России в 2021 году сократилось почти на 20 процентов