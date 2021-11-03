https://ria.ru/20211103/dtp-1757531777.html

В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями

В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 03.11.2021

В МВД рассказали о сокращении числа ДТП с пьяными водителями

Количество ДТП с участием пьяных водителей в России сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым почти на 20%, число погибших в них - более чем на 18%,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:02

2021-11-03T13:02

2021-11-03T13:06

общество

алкоголь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Количество ДТП с участием пьяных водителей в России сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым почти на 20%, число погибших в них - более чем на 18%, сообщает пресс-центр МВД РФ."По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 19,7% (9942) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2554, из них 79 детей), раненых – на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка)", - говорится в сообщении.Уточняется, что число подобных ДТП в России за последние пять лет постепенно снижается, но нетрезвое вождение остается одним из наиболее опасных правонарушений на дорогах.

https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, здоровье - общество, россия