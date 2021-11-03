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На Алтае два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
На Алтае два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 03.11.2021
На Алтае два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
Легковой автомобиль въехал в рейсовый автобус на трассе в Алтайском крае, водитель и пассажир авто погибли, сообщили журналистам в ГИБДД по региону. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:09
2021-11-03T12:09
происшествия
дтп
алтайский край
бийск
республика алтай
авто
россия
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в рейсовый автобус на трассе в Алтайском крае, водитель и пассажир авто погибли, сообщили журналистам в ГИБДД по региону."03.11.2021 в 11 часов 00 минут (7.00 мск - ред) на 382 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение легкового автомобиля с автобусом… По предварительным данным установлено, что женщина-водитель, 1964 года рождения, управляя автомобилем "Toyota Сarina", двигаясь в направлении города Бийска со стороны Республики Алтай, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, где произошло столкновение с автобусом, следующим по маршруту "Барнаул-Мульта", под управлением водителя, 1973 года рождения.В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир-мужчина 1977 года рождения, находившиеся в автомобиле "Toyota Сarina" скончались от полученных ранений", - говорится в сообщении.Уточняется, что в момент происшествия в рейсовом автобусе находились 45 пассажиров и 2 водителя, из которых никто не пострадал."По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства ДТП", - резюмируют в ГИБДД.
https://ria.ru/20211102/dtp-1757444393.html
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алтайский край
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республика алтай
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происшествия, дтп, алтайский край, бийск, республика алтай, авто, россия
12:09 03.11.2021
 
На Алтае два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в рейсовый автобус на трассе в Алтайском крае, водитель и пассажир авто погибли, сообщили журналистам в ГИБДД по региону.
"03.11.2021 в 11 часов 00 минут (7.00 мск - ред) на 382 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение легкового автомобиля с автобусом… По предварительным данным установлено, что женщина-водитель, 1964 года рождения, управляя автомобилем "Toyota Сarina", двигаясь в направлении города Бийска со стороны Республики Алтай, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, где произошло столкновение с автобусом, следующим по маршруту "Барнаул-Мульта", под управлением водителя, 1973 года рождения.
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В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир-мужчина 1977 года рождения, находившиеся в автомобиле "Toyota Сarina" скончались от полученных ранений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент происшествия в рейсовом автобусе находились 45 пассажиров и 2 водителя, из которых никто не пострадал.
"По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства ДТП", - резюмируют в ГИБДД.
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