https://ria.ru/20211103/drony-1757476025.html
Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью - РИА Новости, 03.11.2021
Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
Ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T03:17
2021-11-03T03:17
2021-11-03T03:27
безопасность
технологии
челябинская область
снежинск
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) создают новый боеприпас, предназначенный для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Согласно описанию изобретения, этот снаряд был запатентован в конце октября 2021 года. В настоящее время специалисты РФЯЦ готовятся к изготовлению и предварительным испытания этого изделия.Планируется, что снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов за счет повышения площади эффективного поражения дронов.Снаряд, разрабатываемый в снежинском ядерном центре, содержит корпус с набором последовательно расположенных вдоль оси снаряда метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. Под воздействием взрывчатки недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.Для повышения эффективности поражения малоразмерных целей в таких снарядах увеличивают заряд взрывчатого вещества и массу поражающих элементов, что утяжеляет сам снаряд и приводит к необходимости использования артиллерийских стволов, из-за чего такие боеприпасы практически невозможно использовать против дронов из-за существенной массы, габаритов и высокой отдачи при стрельбе. Помимо этого, из-за высокой летальности такого рода снарядов их затруднительно применять в мирное время.РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html
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безопасность, технологии, челябинская область, снежинск, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
03:17 03.11.2021 (обновлено: 03:27 03.11.2021)
Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
Роспатент: ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области
) создают новый боеприпас, предназначенный для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, следует из документа, размещенного на сайте
Роспатента.
Согласно описанию изобретения, этот снаряд был запатентован в конце октября 2021 года. В настоящее время специалисты РФЯЦ готовятся к изготовлению и предварительным испытания этого изделия.
Планируется, что снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов за счет повышения площади эффективного поражения дронов.
Снаряд, разрабатываемый в снежинском ядерном центре, содержит корпус с набором последовательно расположенных вдоль оси снаряда метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. Под воздействием взрывчатки недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.
Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.
Для повышения эффективности поражения малоразмерных целей в таких снарядах увеличивают заряд взрывчатого вещества и массу поражающих элементов, что утяжеляет сам снаряд и приводит к необходимости использования артиллерийских стволов, из-за чего такие боеприпасы практически невозможно использовать против дронов из-за существенной массы, габаритов и высокой отдачи при стрельбе. Помимо этого, из-за высокой летальности такого рода снарядов их затруднительно применять в мирное время.
РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома
". Главная задача снежинского ядерного центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России
. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.