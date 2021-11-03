https://ria.ru/20211103/doska-1757607901.html

Историк оценил решение суда по демонтажу мемориальной доски в Твери

Историк оценил решение суда по демонтажу мемориальной доски в Твери - РИА Новости, 03.11.2021

Историк оценил решение суда по демонтажу мемориальной доски в Твери

Отказ кассационного суда пересмотреть решение о демонтаже в Твери мемориальной доски в память о якобы расстрелянных НКВД польских пленных из Осташковского... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:48

2021-11-03T17:48

2021-11-03T17:48

общество

тверь

вторая мировая война (1939-1945)

правозащитный центр "мемориал"

алексей плотников

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Отказ кассационного суда пересмотреть решение о демонтаже в Твери мемориальной доски в память о якобы расстрелянных НКВД польских пленных из Осташковского лагеря совершенно законен, а последовавшее заявление посла Польши о "запланированной политике" по ликвидации памяти о "Катынском деле" - это отражение антироссийской политики Варшавы, заявил РИА Новости член экспертного совета Государственной Думы РФ по делам СНГ, доктор исторических наук Алексей Плотников.Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве ранее отклонил жалобу правозащитного центра "Мемориал"*, который просил восстановить на здании Тверского государственного медицинского университета мемориальные доски в память людей, погибших там во время сталинских репрессий. В 1930-50-е годы в этом здании располагалась тюрьма НКВД, в подвалах которой расстреливали заключенных. В 1991 и 1992 году в память о погибших установили две мемориальные доски. Вторая доска была установлена в память о польских военнопленных из лагеря Осташков.В 2019 году тверская прокуратура направила ректору представление, где указала, что доски установлены с нарушениями действующего законодательства: по данным ведомства, одна их досок висит не на том доме, а данные со второй не подтверждаются документами. Вуз демонтировал доски. После этого "Мемориал"* и родственники расстрелянных обратились в суд с иском к университету. Центральный суд Твери встал на сторону вуза: ректорат выполнял распоряжение прокурора, за неисполнение которого предусмотрена административная ответственность.Посол Польши в России Кшиштоф Краевский в интервью Polskie Radio, комментируя новое решение кассационного суда, задался вопросом, не идет ли речь о "запланированной политике" ликвидации памяти о катынском преступлении."По решению тверской прокуратуры, в свое время были демонтированы мемориальные доски, установленные на здании местного медицинского университета. На одной из досок было написано, что на этом месте в 1940 году якобы были расстреляны польские военнопленные, содержавшиеся в Осташковском лагере. Но эти вещи, шитые белыми нитками, проистекают из так называемого большого Катынского дела", - сказал Плотников.По его словам, "Катынское дело" - это результат пропагандистских усилий фашистской Германии, и конкретно рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, которые подняли эту тему в 1943 году, обвинив СССР в якобы расстреле в 1940 году польских военнопленных."Всего в "Катынском деле" было три точки, три места содержания польских военнопленных, попавших в советский плен после известных событий 1939 года - Козельск Калужской области, Старобельск Луганской области на Украине и Осташков Калининской, ныне Тверской области. "Осташковская точка" возникла в "Катынском деле" в конце 1980-х - начале 1990-х годов", - отметил эксперт.А в 1940 году произошла так называемая "разгрузка лагерей" - перемещение польских пленных в распоряжение управлений НКВД некоторых областей СССР, добавил Плотников. Самая большая партия была отправлена в распоряжение УНКВД Смоленской области. Военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере, передислоцировали в Калинин, в распоряжение УНКВД Калининской области. Из Старобельского лагеря пленных перевезли в Харьковскую область, сказал собеседник агентства."Именно эти перемещения были использованы гитлеровцами для Катынской провокации. То, что это была провокация, ни у кого не вызывало сомнений ни в годы войны, ни сразу после нее. Более того, Нюрнбергский процесс однозначно признал произошедшее в Катыни преступлением, совершённым нацистами", - подчеркнул Плотников."И нашими "оппонентами" абсолютно бездоказательно считалось, что пленных из Осташковского лагеря тут же в Калинине и расстреляли во внутренней тюрьме местного УНКВД, и вокруг этого была сплетена сеть пропаганды", - добавил эксперт.По словам Плотникова, мемориальные доски на здании медуниверситета в Твери были установлены "самовольно, без всякого согласования с российскими органами власти"."Но относительно недавно тверская общественность подняла вопрос о том, что эти доски висят незаконно. И когда Тверская прокуратура приняла решение о незаконности нахождения досок на здании университета, поляки ничего в ответ не смогли доказать", - сказал собеседник агентства."И решение демонтировать доски вызвало бурю негодования со стороны как Польши, так и "пятой колонны", условно назовем ее "катынской", которая активно поддерживает эту тему в нашей стране. Они подали одну кассационную жалобу, ее отклонили, указав на то, что никакого пересмотра быть не может. Сейчас отклонили и вторую кассационную жалобу. И то, что суд кассационной инстанции подтвердил решение общего суда, можно только приветствовать", - добавил Плотников.Что касается реакции польского посла, то она совершенно предсказуема, считает собеседник агентства."Она воспроизводит давнюю и негодную практику польской власти, известную как "окрик из посольства". Как только в конце 1980-х годов советское руководство решило отказаться от общеизвестных вещей и пересмотреть решения комиссии (главного хирурга Красной армии) Николая Бурденко, которая в 1944 году однозначно признала преступление в Катыни преступлением немцев, поляки тут же почувствовали "второе дыхание" и осмелели настолько, что стали вмешиваться в наши дела", - сказал Плотников.По его словам, любая статья, которая подвергала критическому осмыслению польский взгляд на "Катынское дело", "вызвала топанье ногами в посольстве Польши и возгласы: "Как вы можете ставить под сомнение общеизвестные факты преступления, вы обязаны отреагировать и наказать авторов". "Это просто-таки наглая позиция иностранного государства", - добавил эксперт.И сейчас польская сторона не могла не отреагировать в том же ключе на решение кассационного суда, полагает Плотников."Позиция Польши еще раз подтверждает, что с нынешними властями этой страны говорить очень сложно, если вообще возможно, мы же прекрасно знаем их антироссийскую политику", - добавил он.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20211102/veteran-1757410282.html

https://ria.ru/20211029/osvobozhdenie-1756783428.html

https://ria.ru/20211102/pobeda-1757344464.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверь, вторая мировая война (1939-1945), правозащитный центр "мемориал", алексей плотников