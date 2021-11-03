https://ria.ru/20211103/dorogi-1757534591.html
Архангельская область вошла в тройку по реализации дорожного нацпроекта
Архангельская область вошла в тройку по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 03.11.2021
Архангельская область вошла в тройку по реализации дорожного нацпроекта
Архангельская область, по данным Минтранса России, заняла третье место по выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные дороги", который... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:16
2021-11-03T13:16
2021-11-03T13:16
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноя – РИА Новости. Архангельская область, по данным Минтранса России, заняла третье место по выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные дороги", который выполнен в регионе на 97%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Минтранс России опубликовал данные по выполнению дорожного строительства в РФ в рамках федеральных программ национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году."По итогам дорожных работ на 1 ноября 2021 года Архангельская область заняла третье место по выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Он у нас исполнен на 97 процентов - при том, что объем работ по ремонту и строительству автомобильных дорог на текущий год был определен большой", - написал Цыбульский.Он отметил, что общий объем финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов составил свыше пяти миллиардов рублей. Глава региона отметил слаженную работу всех специалистов, задействованных в приведении автодорог области в нормативное состояние."Такая высокая техническая готовность объектов дорожной инфраструктуры региона обусловлена в первую очередь качеством выполняемых подрядными организациями работ на объектах, и постоянным контролем с нашей стороны за сроками исполнения всех контрактных обязательств", - подчеркнул Цыбульский.Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в 2021 году в рамках строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и содержания должно быть приведено в нормативное состояние более 250 километров региональных дорог. В прошлом году этот показатель составил около 200 километров.
https://ria.ru/20211027/arkhangelsk-1756573682.html
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общество, архангельская область, александр цыбульский, россия
Архангельская область вошла в тройку по реализации дорожного нацпроекта
Архангельская область вошла в тройку лидеров по реализации дорожного нацпроекта
АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноя – РИА Новости. Архангельская область
, по данным Минтранса России
, заняла третье место по выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные дороги", который выполнен в регионе на 97%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский
в своем Telegram-канале
.
Минтранс России опубликовал данные по выполнению дорожного строительства в РФ в рамках федеральных программ национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году.
"По итогам дорожных работ на 1 ноября 2021 года Архангельская область заняла третье место по выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Он у нас исполнен на 97 процентов - при том, что объем работ по ремонту и строительству автомобильных дорог на текущий год был определен большой", - написал Цыбульский.
Он отметил, что общий объем финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов составил свыше пяти миллиардов рублей. Глава региона отметил слаженную работу всех специалистов, задействованных в приведении автодорог области в нормативное состояние.
"Такая высокая техническая готовность объектов дорожной инфраструктуры региона обусловлена в первую очередь качеством выполняемых подрядными организациями работ на объектах, и постоянным контролем с нашей стороны за сроками исполнения всех контрактных обязательств", - подчеркнул Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в 2021 году в рамках строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и содержания должно быть приведено в нормативное состояние более 250 километров региональных дорог. В прошлом году этот показатель составил около 200 километров.