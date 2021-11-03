https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html

Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга

Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга - РИА Новости, 03.11.2021

Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга

Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T00:45

2021-11-03T00:45

2021-11-03T00:45

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.Он подчеркнул, что правительство категорически отрицает возможность превращения долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в государственный долг. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211102/dolg-1757388161.html

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в мире, природный газ, кишинев, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз