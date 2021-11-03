Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html
Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга
Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга - РИА Новости, 03.11.2021
Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга
Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T00:45
2021-11-03T00:45
в мире
природный газ
кишинев
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_11204172acbfafdc9d792da8e496e3ba.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.Он подчеркнул, что правительство категорически отрицает возможность превращения долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в государственный долг. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211102/dolg-1757388161.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_e23ccad260e3673022c9040e1d2e1909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, природный газ, кишинев, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз
00:45 03.11.2021
 
Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга

Вице-премьер Молдавии Спыну: Молдавия может попросить "Газпром" о реструктуризации долга

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"У нас немного времени, мы должны провести аудит за 4-5 месяцев. Затем будем решать, существует ли возможность погасить долг в течение пяти лет. Если нет, то придется вести переговоры с "Газпромом" и просить о реструктуризации долга", - заявил Спыну в эфире телеканала Moldova 1.

Он подчеркнул, что правительство категорически отрицает возможность превращения долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в государственный долг. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.
Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 15:09
Молдавия погасила часть долга перед "Газпромом"
 
В миреПриродный газКишиневМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию