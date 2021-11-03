https://ria.ru/20211103/dni-1757540226.html

Курская область продлит нерабочие дни до 12 ноября

Курская область продлит нерабочие дни до 12 ноября - РИА Новости, 03.11.2021

Курская область продлит нерабочие дни до 12 ноября

Нерабочие дни в Курской области, введенные из-за пандемии коронавируса до 7 ноября, продлят еще на пять рабочих дней - до 12 ноября включительно, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:39

2021-11-03T13:39

2021-11-03T13:58

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курская область

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Курской области, введенные из-за пандемии коронавируса до 7 ноября, продлят еще на пять рабочих дней - до 12 ноября включительно, сообщил губернатор Роман Старовойт."Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".По словам губернатора, пока обсуждается, каким будет формат обучения в школах в этот период - очным или дистанционным.Сейчас в регионе закрыты практически все предприятия, за исключением непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек.

https://ria.ru/20211103/chelyabinsk-1757535916.html

курская область

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2021

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общество, курская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии