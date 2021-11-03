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В Москве обокрали могилу кумира 90-х
В Москве неизвестный обокрал могилу Децла - РИА Новости, 03.11.2021
В Москве обокрали могилу кумира 90-х
Неизвестный украл стул с могилы Децла на Пятницком кладбище в Москве. Об этом в Instagram сообщила мать певца Ирина Толмацкая. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:50
2021-11-03T16:50
2021-11-03T16:50
москва
децл (кирилл толмацкий)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неизвестный украл стул с могилы Децла на Пятницком кладбище в Москве. Об этом в Instagram сообщила мать певца Ирина Толмацкая.Злоумышленника сняла камера видеонаблюдения. Судя по опубликованным кадрам, это мужчина средних лет.Толмацкая обратилась к подписчикам и объяснила, что стул был нужен для поклонников творчества ее сына, которые до сих пор приходят к могиле музыканта."Хотим, чтобы человек вернул, что взял. Дело не в том, что украли, а дело в отношении. <…> Если что-то серьезное, то будем писать. Я это делаю для поклонников. Люди приходят, стоят, сидят. Мне неприятно", — заявила женщина в комментарии телеканалу "360".Кирилл Толмацкий, прославившийся под псевдонимом Децл, умер 4 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
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москва, децл (кирилл толмацкий)
В Москве неизвестный обокрал могилу Децла
На Пятницком кладбище в Москве неизвестный мужчина обокрал могилу певца Децла