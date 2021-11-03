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Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября
Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября - РИА Новости, 03.11.2021
Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября
Детские сады Московской области заработают в обычном режиме с 8 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:17
2021-11-03T19:17
2021-11-03T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Детские сады Московской области заработают в обычном режиме с 8 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.Нерабочие дни, объявленные в регионе с 28 октября по 7 ноября, решили не продлевать в связи со стабилизацией эпидемической обстановки."Детские сады тоже будут открыты в обычном режиме", – сообщил Андрей Воробьев.Во время выходных в детских садах работали дежурные группы, куда родители могли привести ребенка, если его не с кем было оставить. С 8 ноября сады возвращаются к обычной работе. Также откроются школы, рестораны, торговые центры и другие заведения.При этом в регионе сохранятся все требования безопасности и меры профилактики коронавируса, в том числе о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников и всех людей старше 60 лет.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Детские сады Московской области заработают в обычном режиме с 8 ноября. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.
Нерабочие дни, объявленные в регионе с 28 октября по 7 ноября, решили не продлевать в связи со стабилизацией эпидемической обстановки.
"Детские сады тоже будут открыты в обычном режиме", – сообщил Андрей Воробьев.
Во время выходных в детских садах работали дежурные группы, куда родители могли привести ребенка, если его не с кем было оставить. С 8 ноября сады возвращаются к обычной работе. Также откроются школы, рестораны, торговые центры и другие заведения.
При этом в регионе сохранятся все требования безопасности и меры профилактики коронавируса, в том числе о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников и всех людей старше 60 лет.