https://ria.ru/20211103/detsady-1757631778.html

Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября

Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября - РИА Новости, 03.11.2021

Детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября

Детские сады Московской области заработают в обычном режиме с 8 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:17

2021-11-03T19:17

2021-11-03T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757630413_0:51:2001:1176_1920x0_80_0_0_5536ef05c7cc96f7d8043a3f4704ef85.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Детские сады Московской области заработают в обычном режиме с 8 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.Нерабочие дни, объявленные в регионе с 28 октября по 7 ноября, решили не продлевать в связи со стабилизацией эпидемической обстановки."Детские сады тоже будут открыты в обычном режиме", – сообщил Андрей Воробьев.Во время выходных в детских садах работали дежурные группы, куда родители могли привести ребенка, если его не с кем было оставить. С 8 ноября сады возвращаются к обычной работе. Также откроются школы, рестораны, торговые центры и другие заведения.При этом в регионе сохранятся все требования безопасности и меры профилактики коронавируса, в том числе о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников и всех людей старше 60 лет.

https://ria.ru/20211028/shkolniki-1756759378.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев