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В Крыму завели уголовное дело против мэра Белогорска
В Крыму завели уголовное дело против мэра Белогорска - РИА Новости, 03.11.2021
В Крыму завели уголовное дело против мэра Белогорска
Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного главы администрации города Белогорск Игоря Ипатко, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:23
2021-11-03T11:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белогорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
евпатория
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного главы администрации города Белогорск Игоря Ипатко, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает в среду крымское управление СК РФ.Ипатко был пойман накануне сотрудниками ФСБ при получении взятки с поличным. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки (то есть без малого 100 миллионов рублей)."Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорск, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Его знакомый подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что весной этого года предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, попросил власти Белогорска согласовать строительство здания на участке, откуда нужно было убрать ЛЭП и спилить деревья. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав деньги за "содействие" за решение данного вопроса. Бизнесмен согласился, и в схему привлекли посредника."После получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 миллиона рублей посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны", - подчеркнули в ведомстве.Следствие планирует добиваться для фигурантов меры пресечечения через суд. О каких именно мерах идет речь - о заключении в СИЗО или нет - неясно. Самостоятельно, без суда следствие может отпустить подозреваемых только под подписку о невыезде.Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20211101/vzyatka-1757185203.html
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белогорск
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, евпатория, евгений исаков
11:23 03.11.2021 (обновлено: 11:39 03.11.2021)
 
В Крыму завели уголовное дело против мэра Белогорска

В Крыму завели дело против мэра Белогорска Игоря Ипатко, подозреваемого в получении взятки

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного главы администрации города Белогорск Игоря Ипатко, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает в среду крымское управление СК РФ.
Ипатко был пойман накануне сотрудниками ФСБ при получении взятки с поличным. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки (то есть без малого 100 миллионов рублей).
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Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорск, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Его знакомый подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что весной этого года предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, попросил власти Белогорска согласовать строительство здания на участке, откуда нужно было убрать ЛЭП и спилить деревья. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав деньги за "содействие" за решение данного вопроса. Бизнесмен согласился, и в схему привлекли посредника.
"После получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 миллиона рублей посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны", - подчеркнули в ведомстве.
Следствие планирует добиваться для фигурантов меры пресечечения через суд. О каких именно мерах идет речь - о заключении в СИЗО или нет - неясно. Самостоятельно, без суда следствие может отпустить подозреваемых только под подписку о невыезде.
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Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.
Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)БелогорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЕвпаторияЕвгений Исаков
 
 
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