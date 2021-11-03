https://ria.ru/20211103/dallas-1757551299.html

Сторонники заговора собрались в Далласе в ожидании погибшего сына Кеннеди

Сторонники заговора собрались в Далласе в ожидании погибшего сына Кеннеди - РИА Новости, 03.11.2021

Сторонники заговора собрались в Далласе в ожидании погибшего сына Кеннеди

Сотни сторонников теории заговора QAnon во вторник собрались в городе Даллас на месте, где произошло убийство 35-го президента страны Джона Кеннеди, ожидая... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:22

2021-11-03T14:22

2021-11-03T14:28

в мире

сша

даллас

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Сотни сторонников теории заговора QAnon во вторник собрались в городе Даллас на месте, где произошло убийство 35-го президента страны Джона Кеннеди, ожидая появления его умершего более 20 лет назад сына, которое, по их мнению, должно предвещать возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post.QAnon - теория заговора, согласно которой демократы в США будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп якобы боролся с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Сын бывшего американского президента Джон Кеннеди-младший в возрасте 38 лет погиб в авиакатастрофе в 1999 году, однако сторонники теории QAnon считают, что он не умер и скрывался в течение 22 лет. По их мнению, вернувшийся сын Кеннеди станет вице-президентом, когда Трамп вернется к власти. Многие пришли на мероприятие в футболках или с флагами с надписью "Трамп-Кеннеди 2024".Однако пророчество не сбылось, пишет газета. Прождав появления Кеннеди-младшего некоторое время, толпа начала расходиться. При этом некоторые говорили, что он еще может появиться позднее вечером на концерте Rolling Stones.Как пишет издание, теория о Кеннеди-младшем является маргинальной даже для сторонников QAnon. Однако число собравшихся во вторник удивило Джареда Холта, представителя Лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете, который занимается изучением внутреннего экстремизма."Меня удивило, что так много людей пришло сюда", - сказал Холт. "Нахождение в таком состоянии ума, когда человек полностью и безнадежно оторван от реальности, открывает очень опасные возможности для того, что он может сделать в будущем", - добавил он.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование постановило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

https://ria.ru/20210211/kennedi-1597075063.html

https://ria.ru/20210223/kennedi-1598695324.html

сша

даллас

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в мире, сша, даллас, джон кеннеди (политик), дональд трамп