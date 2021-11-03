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В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области
В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области - РИА Новости, 03.11.2021
В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области
Специалисты Минздрава РФ по итогам посещения медучреждений в городе Сызрань Самарской области остались удовлетворены работой системы здравоохранения на всех... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:38
2021-11-03T16:49
общество
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
россия
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ по итогам посещения медучреждений в городе Сызрань Самарской области остались удовлетворены работой системы здравоохранения на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в среду в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса."Первым делом мы, конечно, поехали на более сложные районы Самарской области. Это Сызрань… Мы посетили с Дмитрием Игоревичем Азаровым совместно все этапы оказания медицинской помощи и достаточно подробно посмотрели работу амбулаторного этапа на примере поликлиники, скорой помощи и госпиталя для пациентов с коронавирусом… Хочу сказать, что в целом есть удовлетворенность оказанием медицинской помощи на всех этапах", - сказал Гриднев журналистам.Он также отметил наличие лекарств на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, в том числе большие запасы противовирусных препаратов в поликлинике, которые выдаются пациентам "сразу и бесплатно"."Большое удовлетворение получил от работы скорой помощи. Очень грамотно, четко сформирована работа. Работа стационара достойна уважения, подходы и в отделении, и в реанимации совершенно правильные, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ… Поэтому удовлетворение работой медицинской службы, медицинской составляющей есть", - сказал Гриднев.Замминистра добавил, что в настоящее время специалисты Минздрава помимо Сызрани находятся также в Самаре и Тольятти, по итогам визита во все три города будет сформировано совокупное мнение о работе по оказанию помощи больным коронавирусом в Самарской области.Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, олег гриднев
16:38 03.11.2021 (обновлено: 16:49 03.11.2021)
 
В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области

Специалисты Минздрава оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в COVID-госпитале в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в COVID-госпитале в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ по итогам посещения медучреждений в городе Сызрань Самарской области остались удовлетворены работой системы здравоохранения на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в среду в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса.
"Первым делом мы, конечно, поехали на более сложные районы Самарской области. Это Сызрань… Мы посетили с Дмитрием Игоревичем Азаровым совместно все этапы оказания медицинской помощи и достаточно подробно посмотрели работу амбулаторного этапа на примере поликлиники, скорой помощи и госпиталя для пациентов с коронавирусом… Хочу сказать, что в целом есть удовлетворенность оказанием медицинской помощи на всех этапах", - сказал Гриднев журналистам.
Он также отметил наличие лекарств на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, в том числе большие запасы противовирусных препаратов в поликлинике, которые выдаются пациентам "сразу и бесплатно".
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 18:17Распространение коронавируса
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
"Большое удовлетворение получил от работы скорой помощи. Очень грамотно, четко сформирована работа. Работа стационара достойна уважения, подходы и в отделении, и в реанимации совершенно правильные, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ… Поэтому удовлетворение работой медицинской службы, медицинской составляющей есть", - сказал Гриднев.
Замминистра добавил, что в настоящее время специалисты Минздрава помимо Сызрани находятся также в Самаре и Тольятти, по итогам визита во все три города будет сформировано совокупное мнение о работе по оказанию помощи больным коронавирусом в Самарской области.
Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.
 
ОбществоТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровВладимир ПутинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоРоссияОлег Гриднев
 
 
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