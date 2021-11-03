https://ria.ru/20211103/covid-19-1757587850.html

В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области

В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области - РИА Новости, 03.11.2021

В Минздраве оценили работу по лечению COVID-19 в Самарской области

Специалисты Минздрава РФ по итогам посещения медучреждений в городе Сызрань Самарской области остались удовлетворены работой системы здравоохранения на всех... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:38

2021-11-03T16:38

2021-11-03T16:49

общество

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

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михаил мурашко

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ по итогам посещения медучреждений в городе Сызрань Самарской области остались удовлетворены работой системы здравоохранения на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в среду в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса."Первым делом мы, конечно, поехали на более сложные районы Самарской области. Это Сызрань… Мы посетили с Дмитрием Игоревичем Азаровым совместно все этапы оказания медицинской помощи и достаточно подробно посмотрели работу амбулаторного этапа на примере поликлиники, скорой помощи и госпиталя для пациентов с коронавирусом… Хочу сказать, что в целом есть удовлетворенность оказанием медицинской помощи на всех этапах", - сказал Гриднев журналистам.Он также отметил наличие лекарств на всех этапах оказания помощи больным коронавирусом, в том числе большие запасы противовирусных препаратов в поликлинике, которые выдаются пациентам "сразу и бесплатно"."Большое удовлетворение получил от работы скорой помощи. Очень грамотно, четко сформирована работа. Работа стационара достойна уважения, подходы и в отделении, и в реанимации совершенно правильные, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ… Поэтому удовлетворение работой медицинской службы, медицинской составляющей есть", - сказал Гриднев.Замминистра добавил, что в настоящее время специалисты Минздрава помимо Сызрани находятся также в Самаре и Тольятти, по итогам визита во все три города будет сформировано совокупное мнение о работе по оказанию помощи больным коронавирусом в Самарской области.Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757431294.html

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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, олег гриднев