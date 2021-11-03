Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/covid-19-1757567445.html
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2021
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения
Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:31
2021-11-03T15:31
общество
саяногорск
черногорск
абакан
здоровье - общество
валентин коновалов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/10/1549421011_0:9:3332:1883_1920x0_80_0_0_3c41b7513b1efd23b1763a02b00562a1.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность разрешить работу транспорта в двух крупных городах с 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов."Общественный транспорт с высокой долей вероятности после 7 ноября мы запустим. В Абакане и Черногорске он начнет работать", - сказал Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".Он также отметил, что рассматриваются разные варианты по снятию и продлению ограничений. В частности, глава упомянул о возможности продления каникул в учебных заведениях. "Есть вариант продления каникул, особенно для крупных городов. Возможно, каникулы будут на неделю продлены. Окончательное решение будет в пятницу", - сказал Коновалов.С конца октября в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, включая комендантский час для жителей. В Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановлена деятельность общественного транспорта. Таксистам разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20211029/vyplaty-1756847807.html
саяногорск
черногорск
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/10/1549421011_514:0:3155:1981_1920x0_80_0_0_e3dcc33569d629f2431fd9bab03e2a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, саяногорск, черногорск, абакан, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии
15:31 03.11.2021
 
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения

Власти Хакасии рассматривают возможность частичного снятия антиковидных ограничений

© Денис МукимовЗдание правительства Республики Хакасия
Здание правительства Республики Хакасия
© Денис Мукимов
Здание правительства Республики Хакасия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность разрешить работу транспорта в двух крупных городах с 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"Общественный транспорт с высокой долей вероятности после 7 ноября мы запустим. В Абакане и Черногорске он начнет работать", - сказал Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Он также отметил, что рассматриваются разные варианты по снятию и продлению ограничений. В частности, глава упомянул о возможности продления каникул в учебных заведениях. "Есть вариант продления каникул, особенно для крупных городов. Возможно, каникулы будут на неделю продлены. Окончательное решение будет в пятницу", - сказал Коновалов.
С конца октября в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, включая комендантский час для жителей. В Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановлена деятельность общественного транспорта. Таксистам разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:26Распространение коронавируса
Жители Хакасии старше 60 лет получат выплату за вакцинацию от COVID-19
 
ОбществоСаяногорскЧерногорскАбаканЗдоровье - ОбществоВалентин КоноваловКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
01:22Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
01:16NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
01:16Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Лента новостейМолния
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUSРоссийская компания Positive Technologies прокомментировала санкции СШАNYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологииВодителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф