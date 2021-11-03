https://ria.ru/20211103/covid-19-1757567445.html

В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения

В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2021

В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения

Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:31

2021-11-03T15:31

2021-11-03T15:31

общество

саяногорск

черногорск

абакан

здоровье - общество

валентин коновалов

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность разрешить работу транспорта в двух крупных городах с 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов."Общественный транспорт с высокой долей вероятности после 7 ноября мы запустим. В Абакане и Черногорске он начнет работать", - сказал Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".Он также отметил, что рассматриваются разные варианты по снятию и продлению ограничений. В частности, глава упомянул о возможности продления каникул в учебных заведениях. "Есть вариант продления каникул, особенно для крупных городов. Возможно, каникулы будут на неделю продлены. Окончательное решение будет в пятницу", - сказал Коновалов.С конца октября в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, включая комендантский час для жителей. В Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановлена деятельность общественного транспорта. Таксистам разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

https://ria.ru/20211029/vyplaty-1756847807.html

саяногорск

черногорск

абакан

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общество, саяногорск, черногорск, абакан, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии