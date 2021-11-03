https://ria.ru/20211103/covid-19-1757567445.html
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2021
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения
Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:31
2021-11-03T15:31
2021-11-03T15:31
общество
саяногорск
черногорск
абакан
здоровье - общество
валентин коновалов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/10/1549421011_0:9:3332:1883_1920x0_80_0_0_3c41b7513b1efd23b1763a02b00562a1.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Хакасии, где с конца октября из-за высокой заболеваемости COVID-19 введены одни из самых жестких в Сибири ограничительных мер, рассматривают возможность разрешить работу транспорта в двух крупных городах с 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов."Общественный транспорт с высокой долей вероятности после 7 ноября мы запустим. В Абакане и Черногорске он начнет работать", - сказал Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".Он также отметил, что рассматриваются разные варианты по снятию и продлению ограничений. В частности, глава упомянул о возможности продления каникул в учебных заведениях. "Есть вариант продления каникул, особенно для крупных городов. Возможно, каникулы будут на неделю продлены. Окончательное решение будет в пятницу", - сказал Коновалов.С конца октября в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, включая комендантский час для жителей. В Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановлена деятельность общественного транспорта. Таксистам разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20211029/vyplaty-1756847807.html
саяногорск
черногорск
абакан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/10/1549421011_514:0:3155:1981_1920x0_80_0_0_e3dcc33569d629f2431fd9bab03e2a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саяногорск, черногорск, абакан, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус в россии
В Хакасии планируют частично снять антиковидные ограничения
Власти Хакасии рассматривают возможность частичного снятия антиковидных ограничений