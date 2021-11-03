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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/chelyabinsk-1757535916.html
Челябинская область продлит режим нерабочих дней
Челябинская область продлит режим нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021
Челябинская область продлит режим нерабочих дней
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил нерабочие дни в Челябинской области по 12 ноября. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:20
2021-11-03T14:56
распространение коронавируса
челябинская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил нерабочие дни в Челябинской области по 12 ноября."Продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в сообщении пресс-службе правительства региона.Со следующего понедельника по 14 ноября общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, а также учреждения допобразования и дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим. В такой же формат работы рекомендовали перейти и высшим учебным заведениям.По данным правительства, QR-коды понадобятся посетителям всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, а также объектов розничной торговли с площадью зала более 400 квадратных метров.Система QR-кодов вводится и для посетителей заведений общепита старше 18 лет — с 1 декабря по 9 января 2022 года.Это предписание не касается объектов питания, оказывающих услуги для сотрудников организаций, а также пассажиров и провожающих в аэропортах и железнодорожных вокзалах.
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челябинская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:20 03.11.2021 (обновлено: 14:56 03.11.2021)
 
Челябинская область продлит режим нерабочих дней

Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября

© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил нерабочие дни в Челябинской области по 12 ноября.
"Продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в сообщении пресс-службе правительства региона.
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Со следующего понедельника по 14 ноября общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, а также учреждения допобразования и дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим. В такой же формат работы рекомендовали перейти и высшим учебным заведениям.
По данным правительства, QR-коды понадобятся посетителям всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, а также объектов розничной торговли с площадью зала более 400 квадратных метров.
Система QR-кодов вводится и для посетителей заведений общепита старше 18 лет — с 1 декабря по 9 января 2022 года.
Это предписание не касается объектов питания, оказывающих услуги для сотрудников организаций, а также пассажиров и провожающих в аэропортах и железнодорожных вокзалах.
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