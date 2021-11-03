https://ria.ru/20211103/chekhiya-1757522429.html

Земан готов принять кандидата в премьеры

Земан готов принять кандидата в премьеры - РИА Новости, 03.11.2021

Земан готов принять кандидата в премьеры

Чешский президент Милош Земан, ныне находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, готов принять кандидата в премьеры Петра Фиалу сразу... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:26

2021-11-03T12:26

2021-11-03T12:26

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прага

чехия

милош земан

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ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, ныне находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, готов принять кандидата в премьеры Петра Фиалу сразу после того, как врачи переведут его из реанимации в обычную палату, сообщил журналистам сам Фиала со ссылкой на Пражский град."Глава президентской администрации Вратислав Минарж передал мне сообщение от президента Земана. Господин президент ожидает встречи со мной, она может состояться после того, как его переведут (из реанимации) в обычную палату", - сказал Фиала.Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные партии и движения. Она набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже провели переговоры о совместной программе и формировании состава кабмина, который будет опираться на парламентское большинство в 108 (из 200) депутатов. Кандидатом в премьеры выдвинут лидер коалиции "Вместе" и глава Гражданской демократической партии Петр Фиала. Первое, организационное заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.Мандат на формирование правительства предоставляет лидеру победившей партии или коалиции президент республики Милош Земан, который в настоящее время находится на лечении в ЦВГ.

https://ria.ru/20211101/zeman-1757196405.html

https://ria.ru/20211021/parlament-1755617237.html

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в мире, прага, чехия, милош земан