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Земан готов принять кандидата в премьеры
Земан готов принять кандидата в премьеры - РИА Новости, 03.11.2021
Земан готов принять кандидата в премьеры
Чешский президент Милош Земан, ныне находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, готов принять кандидата в премьеры Петра Фиалу сразу... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:26
2021-11-03T12:26
в мире
прага
чехия
милош земан
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ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, ныне находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, готов принять кандидата в премьеры Петра Фиалу сразу после того, как врачи переведут его из реанимации в обычную палату, сообщил журналистам сам Фиала со ссылкой на Пражский град."Глава президентской администрации Вратислав Минарж передал мне сообщение от президента Земана. Господин президент ожидает встречи со мной, она может состояться после того, как его переведут (из реанимации) в обычную палату", - сказал Фиала.Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные партии и движения. Она набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже провели переговоры о совместной программе и формировании состава кабмина, который будет опираться на парламентское большинство в 108 (из 200) депутатов. Кандидатом в премьеры выдвинут лидер коалиции "Вместе" и глава Гражданской демократической партии Петр Фиала. Первое, организационное заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.Мандат на формирование правительства предоставляет лидеру победившей партии или коалиции президент республики Милош Земан, который в настоящее время находится на лечении в ЦВГ.
https://ria.ru/20211101/zeman-1757196405.html
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в мире, прага, чехия, милош земан
12:26 03.11.2021
 
Земан готов принять кандидата в премьеры

Земан после перевода из реанимации в обычную палату готов принять кандидата в премьеры

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГлава Чешской Республики Милош Земан
Глава Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, ныне находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, готов принять кандидата в премьеры Петра Фиалу сразу после того, как врачи переведут его из реанимации в обычную палату, сообщил журналистам сам Фиала со ссылкой на Пражский град.
"Глава президентской администрации Вратислав Минарж передал мне сообщение от президента Земана. Господин президент ожидает встречи со мной, она может состояться после того, как его переведут (из реанимации) в обычную палату", - сказал Фиала.
Госпитализация президента Чешской Республики Милоша Земана в Праге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 13:31
Земана планируют перевести из реанимации в обычную палату
Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные партии и движения. Она набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже провели переговоры о совместной программе и формировании состава кабмина, который будет опираться на парламентское большинство в 108 (из 200) депутатов. Кандидатом в премьеры выдвинут лидер коалиции "Вместе" и глава Гражданской демократической партии Петр Фиала. Первое, организационное заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.
Мандат на формирование правительства предоставляет лидеру победившей партии или коалиции президент республики Милош Земан, который в настоящее время находится на лечении в ЦВГ.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:16
Земан подписал документ о созыве первого заседания парламента
 
В миреПрагаЧехияМилош Земан
 
 
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